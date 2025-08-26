 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
FFC-Angreifer Ali Ibrahim trifft am Mittwoch auf seine ehemaligen Teamkollegen vom Bahlinger SC. | Foto: Daniel Thoma
Verbandspokal kompakt: Bahlinger Personalnot vor dem Duell beim FFC

Rothaus-Pokal
Bahlinger SC
Lörrach-Br.
Laufenburg
Rheinfelden

Am Mittwoch steigt die zweite Runde des südbadischen Fußballpokals. Äußerst angespannt ist die Personallage bei Titelverteidiger Bahlinger SC vor dem Gastspiel beim Landesligisten Freiburger FC.

Morgen, 18:00 Uhr
SV Diersheim
SV DiersheimDiersheim
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
18:00
Der SC Lahr muss in der zweiten Hauptrunde des südbadischen Verbandspokals beim SV Diersheim antreten. Der Verbandsligist will den Bezirksliga-Neuling keineswegs unterschätzen.

Morgen, 18:00 Uhr
Freiburger FC
Freiburger FCFreiburgerFC
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
18:00live
Drei Niederlagen in Folge, zahlreiche Ausfälle und ein gesperrter Trainer – dem Bahlinger SC setzen vor dem Pokalduell am Mittwoch, 18 Uhr, beim Freiburger FC einige Hemmnisse zu. „Kadertechnisch gehen wir gerade auf dem Zahnfleisch“, sagt Trainer Stefan Reisinger. Neben den langzeitverletzten Davino Knappe, Samet Yilmaz und Mike Manegold stehen für die Partie beim Verbandsliga-Absteiger auch Vasco Walz (Schambeinentzündung), Laurin Tost (fiebrige Erkrankung), Kolja Herrmann (Exkursion), Marc Rawiel (Schulter), Karim El Abed (Zehenentzündung) und wohl auch Ibrahima Diakité (Sprunggelenk) nicht zur Verfügung.

Morgen, 19:30 Uhr
SV 08 Laufenburg
SV 08 LaufenburgLaufenburg
SV Aasen
SV AasenAasen
19:30live
Der SV 08 Laufenburg, FV Lörrach-Brombach und FSV Rheinfelden kämpfen um den Einzug ins Pokal-Achtelfinale. Die Fußballteams schlüpfen in unterschiedliche Rollen.

