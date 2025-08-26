Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FFC-Angreifer Ali Ibrahim trifft am Mittwoch auf seine ehemaligen Teamkollegen vom Bahlinger SC. | Foto: Daniel Thoma
Verbandspokal kompakt: Bahlinger Personalnot vor dem Duell beim FFC
Drei Niederlagen in Folge, zahlreiche Ausfälle und ein gesperrter Trainer – dem Bahlinger SC setzen vor dem Pokalduell am Mittwoch, 18 Uhr, beim Freiburger FC einige Hemmnisse zu. „Kadertechnisch gehen wir gerade auf dem Zahnfleisch“, sagt Trainer Stefan Reisinger. Neben den langzeitverletzten Davino Knappe, Samet Yilmaz und Mike Manegold stehen für die Partie beim Verbandsliga-Absteiger auch Vasco Walz (Schambeinentzündung), Laurin Tost (fiebrige Erkrankung), Kolja Herrmann (Exkursion), Marc Rawiel (Schulter), Karim El Abed (Zehenentzündung) und wohl auch Ibrahima Diakité (Sprunggelenk) nicht zur Verfügung.