Verbandspokal-Knaller in Pfeddersheim und Bad Kreuznach

Déjavù am Blumengarten: Die Spvgg. Ingelheim tritt nach Freitag in der Landesliga schon in der folgenden Woche erneut gegen den SV Gimbsheim an. Die Partie des VfL Gundersheim gegen die TSG Bretzenheim komplettiert die Paarunden aus dem Rheinhessen-Topf.

Besonderes Duell für Thorsten Effgen

Für den Kracher an der Nahe sorgte Losfee Hannah Asel von der SWFV-Geschäftsstelle gleich im zweiten Duell: Verbandsligist Bad Kreuznach erwartet Oberligist SC Idar-Oberstein – gerade für Eintracht-Trainer Thorsten Effgen, der als Aktiver selbst schon für die Schmuckstädter die Schuhe schnürte, ein besonderes Duell. Ebenfalls Derby pur gibt es bei der SG Weinsheim, wo der der nur fünf Kilometer entfernte Lieblingsnachbar, Verbandsliga-Aufsteiger SG Hüffelsheim, gastiert. Als einer von drei verbliebenen A-Klassen-Klubs freut sich die SG Soonwald auf Landesligist SG Meisenheim. Außerdem spielen: SV Winterbach – VfR Baumholder, SG Kirn/Kirn-Sulzbach – TSG Planig und SV Buhlenberg – FSV BW Idar-Oberstein.

Westpfalz: TuS Bedesbach - SV Morlautern, SV Hermersberg – SV Rodenbach, SV Palatia Contwig – SV Steinwenden, TuS Rüssingen – TuS Steinbach, VfB Reichenbach – SG Rieschweiler, SV Alsenborn SV Alsenborn – SC Hauenstein, TSG Wollstein – TuS Hohenecken, TSG Kaiserslautern – FK Pirmasens.

Vorderpfalz: FV Freinsheim – VfR Grünstadt, Südwest Ludwigshafen – FC Bienwald Kandel, TuS Mechtersheim – Vikt. Herxheim, FC Arminia Ludwigshafen – FSV Schifferstadt, TSG Deidesheim – SV Büchelberg, SV RW Seebach – FV Dudenhofen, Fort. Billigheim-Ing. – SG Mutterstadt, FSV Offenbach – TB Jahn-Zeiskam, FC Speyer – TuS Knittelsheim

Bis zur vierten Runde wird es hiernach noch etwas dauern, diese steigt erst vier Wochen später am 3. September. Am 1. Oktober (ebenfalls Mittwoch) ist das Achtelfinale angesetzt.