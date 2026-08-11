Verbandspokal-Knaller im Haag und an der Waldstraße

64 Mannschaften aus dem Südwestdeutschen Fußballverband inklusive der sechs Oberligisten und 16 Verbandsligisten sowie zwei verbliebener A-Klassen-Teams kämpfen um den Einzug in die vierte Runde, die am 2. September ausgetragen wird. Aus regionaler Sicht der Hingucker ist am Mittwoch um 19.30 Uhr das Nahe-Derby zwischen dem SC Idar-Oberstein und der SG Eintracht. Die beiden Verbandsligisten sind nach Auftaktpleiten in der Meisterschaft mit Siegen am zweiten Spieltag zurück in der Spur. Bereits in der vorigen Saison standen sich die beiden Traditionsklubs gegenüber, seinerzeit gewannen die Schmuckstädter in Bad Kreuznach 4:0.