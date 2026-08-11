Verbandspokal-Knaller im Haag und an der Waldstraße

Region. Es wird pokalt: Runde drei des Bitburger Verbandspokals wird diese Woche eingeläutet. Auf den absoluten Knalleffekt müssen die Fußballfans allerdings warten, denn erst am Dienstag, 18. August, treffen sich Titelverteidiger TSV Schott Mainz und Oberliga-Kontrahent Wormatia Worms.
64 Mannschaften aus dem Südwestdeutschen Fußballverband inklusive der sechs Oberligisten und 16 Verbandsligisten sowie zwei verbliebener A-Klassen-Teams kämpfen um den Einzug in die vierte Runde, die am 2. September ausgetragen wird. Aus regionaler Sicht der Hingucker ist am Mittwoch um 19.30 Uhr das Nahe-Derby zwischen dem SC Idar-Oberstein und der SG Eintracht. Die beiden Verbandsligisten sind nach Auftaktpleiten in der Meisterschaft mit Siegen am zweiten Spieltag zurück in der Spur. Bereits in der vorigen Saison standen sich die beiden Traditionsklubs gegenüber, seinerzeit gewannen die Schmuckstädter in Bad Kreuznach 4:0.
Zweite rheinhessische Clubs stehen sich an der Waldstraße gegenüber: Das Derby zwischen der Alemannia (Verbandsliga) und dem SV Gonsenheim (Oberliga) dürfte einige Fans auf den Platz locken.
Die Partien der dritten Runde wurden traditionell aus vier regionalen Töpfen gelost – bezirksübergreifend stehen sich lediglich der FV Budenheim (Rheinhessen) und der TuS Pfaffen-Schwabenheim (Nahe) gegenüber.
Der zweite Verbandsligist aus dem Kreis KH, die SG Hüffelsheim, gastiert gestärkt mit zwei Auftaktsiegen beim SV Buhlenberg, der wie der TuS Winzenheim in der Bezirksliga Nahe seine Tore schießt. TuS-Trainer Ercan Ürün beobachtete seinen Pokalgegner am Freitag im Nahe-Stadion. Der VfR Baumholder bezog dort eine 3:4-Niederlage in der Nachspielzeit, dürfte aber dennoch als Favorit in Winzenheim auflaufen.
Ein packendes Landesliga-Duell auf Aufenhöhe verspricht der Auftritt des TuS Hackenheim (zwei Erfolge in der Liga) bei der SG Meisenheim. Glan-Nachbar FC Schmittweiler reist zur SG Niederhambach.
Erst am Mittwoch in einer Woche spielen die SG Kirn gegen TuS Mörschied und die Spielvereinigung Ingelheim gegen den VfB Bodenheim.
Weitere Runden im Verbandspokal sind terminiert: Es folgen in diesem Jahr nach der vierten Runde (2. September) noch das Achtelfinale am 30. September und das Viertelfinale am 14. Oktober. Die beiden Halbfinals steigen dann 2027 am 23. Und 24. März, das Endspiel zum „Tag der Amateure“ (29. Mai).