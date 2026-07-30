Verbandspokal: Kein guter Tag für zwei Landesligisten TuS Pfaffen-Schwabenheim und SG Kirn sind Spielverderber. Winzenheim feiert einen dreifachen Torschützen, die Ingelheimer erleben ein Déjà-vu. Auslosung dritten Runde am Freitag. von Mario Luge · Heute, 14:56 Uhr · 0 Leser

Der TuS Hackenheim gab sich - im Gegensatz zu einigen Ligarivalen - im Verbandspokal keine Blöße. – Foto: Sebastian Bohr

REGION. Kein guter Tag für zwei West-Landesligisten in der zweiten Runde des Verbandspokals. So warfen die Bezirksliga-Fußballer des TuS Pfaffen-Schwabenheim die SG Weinsheim aus dem Wettbewerb, das Aus ereilte zudem den SV Winterbach in Kirn. Erneut spannend machte es Ost-Pendant Ingelheim, die Spvgg. zog beim FSV Nieder-Olm erst auf der Zielgeraden in Runde drei ein. Diese geht rund um Mittwoch, 12. August, mit den Verbands- und Oberligisten über die Bühne. Auslosung ist am Freitag.



Der Verbandspokal als Fanmagnet: Insgesamt 7152 Zuschauer verfolgten 42 Partien der zweiten Runde - im Schnitt rund 170 Besucher pro Spiel. Eine große Kulisse verzeichnete dabei vor allem das Schifferstädter Derby zwischen dem FSV und der DJK Phönix mit 400 Zuschauern (1:2 n.V.). Gestern, 19:30 Uhr FSV Nieder-Olm Nieder-Olm SpVgg Ingelheim Ingelheim 1 2 Abpfiff

Sie haben es schon wieder getan. Wie in der Vorwoche lagen die Gäste erneut bis in die Schlussphase gegen ein klassentieferes Team zurück. Und erneut mussten zwei Routiniers die Verhältnisse zurechtrücken. Ilker Yüksel sorgte spät in der Nachspielzeit für die Entscheidung. – Tore: 1:0 Cygon (45.), 1:1 Teodonno (85.), 1:2 Yüksel (90.).

Vor 200 Zuschauern stand es nach etwas mehr als einer halben Stunde 2:0. Besonders der zweite Treffer per Lupfer aus 30 Metern war sehenswert. Nach dem Anschluss sorgten ein Foulelfmeter auf jeder Seite für Spannung bis in die Schlussphase. Weinsheim versuchte alles, aber Idear Haxholli machte nach Konter unter Flutlicht den Deckel drauf. Nicht nur für SGW-Trainer Luca Redschlag, der nach dem überraschenden Aus von Hans-Peter Zimmermann nun Chefcoach ist, war‘s ein gebrauchter Tag: „Pfaffen-Schwabenheim hat auf unsere Fehler gewartet und eiskalt bestraft. Bitterer als die Niederlage ist, dass sich unser Torwart Gerrit Martensen die Hand gebrochen hat.“ – Tore: 1:0 Karaer (13.), 2:0 Bocut (38.), 2:1 Bernhard (44.), 3:1 Kurtoglu (45.+5 FE), 3:2 Kurpejovic (59. FE), 4:2 Haxholli (79.).

Das hatten sich die Gäste anders vorgestellt. Erst recht, als Elias Pfenning per Distanzschuss für die Führung gesorgt hatte. Doch die Kirner waren bei heißen Temperaturen im Pokalfieber, drehten die Partie sogar in Unterzahl nach Platzverweis gegen Alex da Silva (52.). – Tore: 1:0 Pfenning (23.), 1:1 Pascher (34.), 2:1 Aysel (56.). – Rote Karte: Monteira da Silva (52./Tätlichkeit).

94 Minuten Spektakel. Der favorisierte Landesligist musste bis zum Abpfiff zittern. Nach Marcel Becks Elfmetertor zum 3:4 (90.+6) war aber nicht mehr genügend Zeit. – Tore: 1:0 Gerhardt (22.), 1:1 Klein (28.), 1:2 Rech (36.), 2:2 Hadamitzky (42.), 2:3 Klein (84.), 2:4 Naujoks (89.), 3:4 Beck (90. FE).

Überraschend klar siegten die Gäste im Bezirksliga-Duell, in dem Vladimir Borovski mit drei Toren „Mann des Tages“ war. – Tore: 0:1 Borovskij (3.), 0:2 Mukamba (11.), 0:3 Borovskij (18.), 0:4 Borovskij (52.).