Verbandspokal: Karten-Vorverkauf gestartet

Schon 2022 trafen Schott und Pirmasens in Weingarten im Pokalfinale aufeinander. – Foto: Oliver Zimmermann

Der Ticketvorverkauf für das Endspiel im Bitburger-Verbandspokal ist gestartet. Wie schon voriges Jahr, kommt es zum Duell zwischen dem TSV Schott Mainz und dem FK Pirmasens. Austragungsort ist erneut Weingarten in der Pfalz.

Gespielt wird im Rahmen des Finaltags der Amateure am 23. Mai, der in einer ARD-Konferenzschaltung live übertragen wird. Die Anstoßzeiten sind 12.30, 14.30, 16.30 und 17.30 Uhr. Wann das Südwestpokal-Finale beginnt, ist noch offen. Die Mainzer werden auf Revanche für die 1:2-Niederlage aus dem Vorjahr brennen. Zuvor war dem TSV ein Pokal-Triple gelungen.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Karten wurden den beiden Finalisten, wie der SWFV mitteilt, bereits vorab Kontingente für VIP- und Sitzplatztickets zur Verfügung gestellt, die diese eigenständig vermarkten. Darüber hinaus beginnt ab sofort der freie Verkauf von der Stehplatztickets. Hier geht es direkt zum Online-Shop.

Hinweise zu Anreise und Parkplätzen werden derzeit in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Lingenfeld und den zuständigen Behörden erarbeitet. Sie sollen rechtzeitig vor dem Spieltag bekannt gegeben werden. Fans, die mit dem PKW anreisen, sind angehalten den öffentlichen Parkplatz in der Schulstraße zu nutzen. Voriges Jahr sorgten ein Stellplatz-Engpass und eine als chaotisch empfundene Zuwegung für Kritik seitens der Besucher.