Verbandspokal: Hammerlose für zwei Landesligisten

Edenkoben. Noch drei Siege bis ins Finale und deren vier, um sich den Traum von der Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Spielzeit zu sichern. Grund genug also für alle verbliebenen Mannschaften des aktuellen Bitburger Verbandspokals, mit Spannung auf die Auslosung der Achtelfinalbegegnungen nach Edenkoben zu blicken. Unter der Leitung von Klaus Karl (Vorsitzender Verbandsspielausschuss und Spielleiter Verbandspokal beim beim SWFV) und der studentischen Losfee Phillipp Schumacher wurden die acht Partien aus einem gemeinsamen Lostopf gezogen. Die einzige Regel: das klassentiefere Team genießt Heimrecht.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen und Wormser Zeitung. Statt der üblichen 16 Achtelfinalisten befanden sich bei der Auslosung 17 Teams im Lostopf, da das Spiel des Verbandsligisten TuS Steinbach gegen den Oberligisten FV Dudenhofen (2:5) nach einem Einspruch der Gastgeber noch nicht final gewertet werden konnte. Dafür steht der Achtelfinalgegner dieses Duells fest. der VfR Wormatia Worms.

Ein Heimspiel wurde dem Landesligisten SV Gimbsheim zugelost, der mit dem Regionalligisten TSV Schott Mainz den wohl schwierigsten Brocken „erwischt“ hat. Vorjahressieger FK Pirmasens ist bei Landesligist TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim gefordert. Ebenfalls auswärts muss der TSV Gau-Odernheim antreten, der beim SV Büchelberg antreten muss. Ausgetragen werden sollen die Achtelfinalbegegnungen am Mittwoch, den 1. Oktober. Weil dann aber sowohl in der Regionalliga als auch in der Oberliga ein Spieltag und somit eine englische Woche angesetzt ist, muss für die betroffenen Spiele von Schott Mainz und den Oberligisten FV Dudenhofen, VfR Wormatia Worms, FK Pirmasens, SV Gonsenheim, Arminia Ludwigshafen sowie TSV Gau-Odernheim ein alternatives Datum gefunden werden.