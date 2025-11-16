Verbandspokal: Halbfinale steht fest

Die Halbfinal-Partien im Verbandspokal 2025/26 sind ausgelost. In der Geschäftsstelle des Südwestdeutschen Fußballverbands zog Ehrenpräsident und DFB-Ehrenmitglied Dr. Hans-Dieter Drewitz die beiden Begegnungen, durch die Auslosung führte Klaus Karl, Vorsitzender des Verbandsspielausschusses.
Im Lostopf befanden sich zwei Verbandsligisten, ein Oberligist und ein Regionalligist – entsprechend viel Spannung bot die Ziehung. Die Spiele werden am Dienstag, dem siebzehnten März, und Mittwoch, dem achtzehnten März 2026 ausgetragen.
Die Halbfinalpaarungen im Überblick
Dienstag, 17.03.2026 um 19:30 Uhr
TuS Mechtersheim (Verbandsliga Südwest) gegen TSV Schott Mainz (Regionalliga Südwest)
Mittwoch, 18.03.2026 um 19:30 Uhr
FC Bienwald Kandel (Verbandsliga Südwest) gegen FK 03 Pirmasens (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)
Mit zwei verbliebenen Verbandsligisten besteht die realistische Chance, dass ein Außenseiter den Sprung ins Finale schafft. Alle Teams gehen ambitioniert in die entscheidende Pokalphase.