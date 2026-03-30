Verbandspokal-Finale: Spielort steht fest

„Wir sind etwas überrascht, weil es auch andere Ideen gab“, sagt Meeth, „wir hätten einen anderen Austragungsort ganz charmant gefunden.“ Ein Grund, auf die Barrikaden zu gehen, ist die Ansetzung aber nicht. „Es ist ein Standort, der erprobt ist“, sagt Kölsch, „die Mechanismen greifen da ineinander.“

Im „Spiel drei“ ist Pirmasens der Titelverteidiger und Schott auf dem Papier als Regionalligist gegen den Oberliga-Zweiten der Favorit. Dem Gewinner winkt der Einzug in den DFB-Pokal, an den beide – Schott vor allem aus dem 30.000-Zuschauer-Spiel gegen Dortmund und der FKP jüngst mit dem Beinahe-Coup gegen den HSV – bleibende Erinnerungen haben.