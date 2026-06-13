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Verbandspokal Finale LIVE: Tag der Doppeltore! Fürth erhöht
Hiscox Verbandspokal Finale
von Lara Marjanovic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Für die Spielerinnen des SC Amicitia München steht das größte Spiel der Vereinsgeschichte an. – Foto: Christian Weih
Für den SC Amicitia München steht das größte Spiel der Vereinsgeschichte an. Im "Finale dahoam" empfangen die Münchner den Titelverteidiger, die SpVgg Greuther Fürth. Die Siegerinnen der Partie dürfen sich über die Teilnahme an der 1. Runde des DFB Pokals freuen. Wir berichten im Live-Ticker.