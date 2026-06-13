 2026-06-12T06:52:44.557Z

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Verbandspokal Finale: Fürth wird back-to-back- Pokalsieger in München

Hiscox Verbandspokal Finale

von Lara Marjanovic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Für die Spielerinnen des SC Amicitia München steht das größte Spiel der Vereinsgeschichte an.
Für die Spielerinnen des SC Amicitia München steht das größte Spiel der Vereinsgeschichte an. – Foto: Christian Weih

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Verbandspokal BY (Fr)
SpVgg Greuther Fürth
SC Amicitia

Für den SC Amicitia München steht das größte Spiel der Vereinsgeschichte an. Im "Finale dahoam" empfangen die Münchner den Titelverteidiger, die SpVgg Greuther Fürth. Die Siegerinnen der Partie dürfen sich über die Teilnahme an der 1. Runde des DFB Pokals freuen. Wir berichten im Live-Ticker.

Heute, 13:00 Uhr
SC Amicitia München
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