Verbandspokal: Fatih Köksal bewahrt Wormatia vor dem Aus Mittelfeldspieler schießt Wormatia Worms in die Verlängerung +++ Schwere Saison für den 26-Jährigen bislang

WORMS. Es ist wahrlich noch nicht die Saison von Fatih Köksal. Nach einer starken Vorbereitung, in der er jedes Spiel absolvierte und sich einen Stammplatz in der Wormatia-Elf erspielt hatte, stoppte ihn kurz vor dem Saisonstart eine Corona-Erkrankung. Nach der Genesung folgten Knieprobleme und weitere kleinere Wehwechen. Statt eine tragende Rolle zu spielen, kämpfte der Mittelfeldspieler um Anschluss. Die Konkurrenten hatten die Nase vorn und der 26-Jährige musste mit Joker-Einsätzen vorliebnehmen.

Verletzungen stoppen Köksal in dieser Saison

Auch im Derby bei der TSG sah das nicht anders aus. Zu Spielbeginn saß Fatih Köksal auf der Bank. „Wir haben brutal starke Spieler, die auch alle spielen wollen“, weiß der Routinier um den Konkurrenzkampf in der eigenen Mannschaft. „Aber die Saison ist lange, wir brauchen alle und jeder wird seine Einsatzzeiten bekommen.“

In Pfeddersheim wechselte VfR-Coach Köksal zur Pause ein und der Mittelfeldspieler rechtfertigte das Vertrauen. Ballsicher kurbelte der Deutsch-Türke das Spiel seiner Mannschaft aus der eigenen Hälfte an und wurde kurz vor Ablauf der 90 regulären Minuten zum Matchwinner der Wormatia. Hatten die Stürmer Melvyn Lorenzen und Nils Fischer zuvor reihenweise gute Chancen liegengelassen, fand der Abschluss von Köksal nach einem abgewehrten Freistoß von Anil Gözütok den Weg ins TSG-Tor. Ein Schuss ins Glück. Und eine Rettung in letzter Sekunde, denn wenige Minuten später wäre der Abpfiff erfolgt und das Pokalaus beim Oberligisten perfekt gewesen. „Am Ende des Tages braucht man auch mal Glück“, fand Köksal und beschrieb die Szene wie folgt: „Der Ball kam gut, ich habe ihn genommen. Zum Glück saß der Schuss.“

Eine Bildergalerie zum Spiel seht ihr hier.

Der Torjubel der Wormser wirkte wie eine Befreiung. Und eine Erleichterung war der Moment des Ausgleichs auch definitiv für den Torschützen. „Es ist immer schwer, wenn man so viele kleine Rückschläge erleidet und durch Verletzungen zurückgeschmissen wird“, gibt er einen Einblick in die für ihn schweren Wochen zuletzt.