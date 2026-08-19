 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligabericht

Verbandspokal: Ein Spiel, zwei Interpretationen

Bodenheim sichert sich mit 1:0-Sieg in Ingelheim das letzte Viertrunden-Ticket +++ Trainer Cakici und Streker mit unterschiedlichem Fazit

von Torben Schröder · Heute, 22:22 Uhr · 0 Leser
Verdienter Bodenheimer Sieg, fand Marco Streker.
Verdienter Bodenheimer Sieg, fand Marco Streker. – Foto: Pia Pfeifer

Verlinkte Inhalte

Verbandspokal Südwest
Bodenheim
Ingelheim

Wenn zwei Trainer an derselben Seitenlinie stehen, sehen sie noch lange nicht dasselbe Spiel. Mit einem 1:0 (0:0) bei Landesliga-Konkurrent Spvgg. Ingelheim hat sich der VfB Bodenheim durch Kenzo Kramers Elfmeter (78.) das letzte Viertrunden-Ticket im Verbandspokal geschnappt.

Heute, 19:30 Uhr
SpVgg Ingelheim
SpVgg IngelheimIngelheim
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
0
1
Abpfiff

„Younes Faiz wird umgelegt, klarer Elfer“, sagt VfB-Trainer Marco Streker. „Einen Ticken zu wenig“, fand Ingelheim-Coach Ali Cakici, der ob zweiter Teams auf Augenhöhe eine Verlängerung fair gefunden hätte, während Streker ein „hoch verdientes“ Ergebnis sah.

Ausgeglichen, reich an Ingelheimer Ecken und arm an Abschlüssen war Durchgang eins. „Danach waren wir 30 Minuten klar die bessere Mannschaft. Ingelheim hat nur auf Umschalter gewartet“, sagt Streker. „Wir haben zwei, drei Hundertprozentige.“ Cakici wiederum sah außer dem Elfer keinen gefährlichen VfB-Abschluss aufs Tor – aber, trotz einer größeren Anzahl guter Schusspositionierungen, auch keine Ingelheimer.

Eine Verlängerung gerecht gefunden hätte Ali Cakici.
Eine Verlängerung gerecht gefunden hätte Ali Cakici. – Foto: Kristina Schäfer

In der Schlussphase drückten die Platzherren und hatten nach Strekers Zählung „zwei, drei ordentliche Chancen“. „Bodenheim kann man gratulieren. Sie haben sich in der Endphase, wo wir stark waren, in alles reingeworfen“, resümiert Cakici. „Ich hatte heute schon Erwartungen, aber wir haben für eine Heimmannschaft einen Ticken zu wenig gemacht.“ Für ein Pokal-Auswärtsspiel, findet Streker, war die Bodenheimer Leistung absolut okay. Da kamen sich die Lesarten doch wieder nahe.

Für den VfB geht es voraussichtlich am 2. September zu West-Landesligist FC Schmittweiler-Callbach. In der Liga (Sonntag, 15 Uhr) empfangen die Ingelheimer die Kantersieg-Experten FC Speyer, während es für den VfB nach Kirchheimbolanden geht. Cakici bangt um die verletzt ausgewechselten Eric Schlör (womöglich Faserriss) und Leon Reitemeyer (Knieschmerzen).