Verbandspokal: Ein Spiel, zwei Interpretationen Bodenheim sichert sich mit 1:0-Sieg in Ingelheim das letzte Viertrunden-Ticket +++ Trainer Cakici und Streker mit unterschiedlichem Fazit von Torben Schröder · Heute, 22:22 Uhr · 0 Leser

Verdienter Bodenheimer Sieg, fand Marco Streker. – Foto: Pia Pfeifer

Wenn zwei Trainer an derselben Seitenlinie stehen, sehen sie noch lange nicht dasselbe Spiel. Mit einem 1:0 (0:0) bei Landesliga-Konkurrent Spvgg. Ingelheim hat sich der VfB Bodenheim durch Kenzo Kramers Elfmeter (78.) das letzte Viertrunden-Ticket im Verbandspokal geschnappt.

„Younes Faiz wird umgelegt, klarer Elfer“, sagt VfB-Trainer Marco Streker. „Einen Ticken zu wenig“, fand Ingelheim-Coach Ali Cakici, der ob zweiter Teams auf Augenhöhe eine Verlängerung fair gefunden hätte, während Streker ein „hoch verdientes“ Ergebnis sah. Ausgeglichen, reich an Ingelheimer Ecken und arm an Abschlüssen war Durchgang eins. „Danach waren wir 30 Minuten klar die bessere Mannschaft. Ingelheim hat nur auf Umschalter gewartet“, sagt Streker. „Wir haben zwei, drei Hundertprozentige.“ Cakici wiederum sah außer dem Elfer keinen gefährlichen VfB-Abschluss aufs Tor – aber, trotz einer größeren Anzahl guter Schusspositionierungen, auch keine Ingelheimer.

Eine Verlängerung gerecht gefunden hätte Ali Cakici. – Foto: Kristina Schäfer