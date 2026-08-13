Verbandspokal: Duell der Oberligisten in Gau-Odernheim Der TSV freut sich auf Schott oder Wormatia +++ SG Hüffelsheim gastiert in Baumholder +++ Rheinhessische Top-Teams reisen an die Nahe von Mario Luge · Heute, 11:19 Uhr · 0 Leser

Das Objekt der Begierde: Der Spielball im Finale des Südwestdeutschen Verbandspokals. – Foto: Mario Luge

REGION. Die vierte Runde steht. Im Bitburger-Verbandspokal dürfen noch 32 verbliebene Fußballteams im Südwesten bereits in der ersten September-Woche wieder ran. Wer gegen wen, das wurde nun in der Geschäftsstelle des Südwestdeutschen Fußballverbandes in Edenkoben ermittelt. Für Knalleffekte sorgte diesmal Verbandstrainer Christian Bauer, der früher unter anderem für Mainz 05 und Eintracht Kreuznach als aktiver Kicker am Ball war und nun als Losfee interessante Paarungen aus der Glaskugel zauberte.

Gelost wurde diesmal nicht mehr in vier, sondern nur noch in zwei regionalen Töpfen (Nord und Süd). Offizieller Spieltermin ist der 2. September, spätester Anstoßzeitpunkt der 9. September. Bauer sorgte unter anderem für den nächsten Oberliga-Knaller im Verbandspokal: Der TSV Gau-Odernheim erwartet nämlich den Sieger aus der Partie TSV Schott Mainz und Wormatia Worms, die sich beide am kommenden Dienstag gegenüberstehen. Erneut ein vorweggenommenes Finale. Übrigens: Eine Woche nach dem Viertrunden-Pokalspiel am 2. September treffen Gau-Odernheim und die Wormatia in der Oberliga aufeinander.

Quasi eine Liga tiefer kommt es zum Verbandsliga-Vergleich zwischen dem VfR Baumholder und der SG Hüffelsheim, die sich am darauffolgenden Wochenende gleich wieder gegenüberstehen, dann am Palmenstein. Es ist gleichzeitig das einzige Nahe-interne Duell der vierten Runde. Ansonsten gibt es interessante regionale Vergleiche zwischen Nahe und Rheinhessen: Der letzte verbliebene Bezirksligist von der Nahe etwa hat dabei ein äußerst prickelndes Duell vor der Brust: Der TuS Pfaffen-Schwabenheim erwartet den FC Basara Mainz. Ganz dick kommt es auch für den TuS Hackenheim: Der bislang in Pflichtspielen noch unbezwungene West-Landesligist freut sich dennoch auf Oberligist SV Gonsenheim. Die Partien der vierten Verbandspokalrunde: