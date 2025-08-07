Verbandspokal der Junioren: Diese Top-Spiele warten in der 1. Runde

Neue Saison, altes Pokal-Fieber: Am 17. September starten die A-, B- und C-Junioren in die Verbandspokal-Saison 2025/2026. Rund 60 Teams gehen pro Altersklasse an den Start. In der ersten Runde erfolgt die Einteilung gemäß der drei Landesstaffelregionen Nord, Mitte und Süd. Seit heute steht fest, auf welche Spiele wir uns in der ersten Runde freuen dürfen!

Bei den C-Junioren ist der 1. FC Heidenheim (Regionalliga Süd) als amtierender Titelträger beim VfL Nagold (Landesstaffel) gefordert. Vize-Pokalsieger FC Esslingen (Oberliga BW) hat mit dem Ligakontrahenten SSV Reutlingen 1905 Fußball (Oberliga BW) ebenfalls ein anspruchsvolles Los erwischt. Die Stuttgarter Kickers (Regionalliga Süd) gastieren bei der TSG Backnang (Landesstaffel).

Für die Zweitvertretung des VfB Stuttgart (Oberliga BW) steht in der ersten Runde das Nachbarschafts-Duell mit dem FSV Waiblingen aus der Landesstaffel an. Ebenfalls aus dem Stuttgarter Raum gehen die B-Junioren der „Kickers“ an den Start und treffen zum Pokalstart auf den VfR Heilbronn 96/18 aus der Verbandsstaffel.

A-Junioren: TuS Ergenzingen gegen Bundesliga-Nachwuchs

Auch bei den A-Junioren warten spannende Matches auf die Fans von hochklassigem Jugendfußball: Die TuS Ergenzingen (Oberliga BaWü) empfängt den Nachwuchs des Bundesligisten 1. FC Heidenheim 1846, der in DFB-Nachwuchsliga antritt. Als Titelverteidiger gehen die Youngsters des SGV Freiberg Fußball an den Start. Zum Auftakt muss der SGV bei den Spfr Schwäbisch Hall (Landesstaffel) ran.

Wir wünschen allen Teams viel Spaß und eine faire, verletzungsfreie Verbandspokal-Saison 2025/26!

