 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Verbandspokal: Das sind die Spiele der 4. Runde

Die 4. Runde im Bitburger Verbandspokal wurde ausgelost

von red/pm · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Fink

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Die nächste Runde im Bitburger Verbandspokal 2026/27 ist ausgelost. Für die vierte Runde wurden in zwei regionalen Töpfen insgesamt 16 Begegnungen ermittelt. Dabei warten einige interessante und spannende Duelle auf die teilnehmenden Mannschaften.

16 Begegnungen in Topf Nord und Süd ausgelost

Für die Auslosung wurde das Teilnehmerfeld erneut regional aufgeteilt. Die Mannschaften wurden dabei einem Nord- und einem Süd-Topf zugeordnet. Aus beiden Töpfen wurden die Paarungen für die vierte Runde gezogen.

Die Auslosung hat einige attraktive Begegnungen hervorgebracht und verspricht damit eine spannende nächste Pokalrunde. Für die beteiligten Vereine geht es nun darum, den nächsten Schritt in Richtung Pokalfinale zu machen. Gespielt wird am 02.09.2026 um 19:30 Uhr. Der späteste Austragungstermin ist der 09.09.2026.

Die Begegnungen der 4. Runde – Topf „Nord“

  • TuS Hackenheim - SV Gonsenheim
  • TuS Pfaffen-Schwabenheim - FC Basara Mainz
  • SV Guntersblum - SC Idar-Oberstein
  • FC Schmittweiler-Callbach - Sieger aus SpVgg. Ingelheim vs. VfB Bodenheim
  • VfR Baumholder - SG Hüffelsheim
  • TSV Gau-Odernheim - Sieger aus TSV Schott Mainz vs. VfR Wormatia Worms
  • Sieger aus SG Kirn/Kirn-Sulzbach - FSV Saulheim

Die Begegnungen der 4. Runde – Topf „Süd“

  • TuS Bedesbach-Patersbach - VfR Grünstadt
  • SV Hermersberg - SV Viktoria Herxheim
  • SV Büchelberg - TuS Hohenecken
  • TSG Jockgrim - SV Südwest Ludwigshafen
  • FC Arminia Ludwigshafen - FV Dudenhofen
  • SV Rodenbach - SV Steinwenden
  • SV Palatia Contwig - TuS Mechtersheim
  • Portuguesa Desportos Kaiserslautern - FK 03 Pirmasens
  • Sieger aus TuS Maikammer vs. FC Speyer 09 - SV Nanz-Dietschweiler

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