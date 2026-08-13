Verbandspokal: Das sind die Spiele der 4. Runde

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– Foto: Michael Fink

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Die nächste Runde im Bitburger Verbandspokal 2026/27 ist ausgelost. Für die vierte Runde wurden in zwei regionalen Töpfen insgesamt 16 Begegnungen ermittelt. Dabei warten einige interessante und spannende Duelle auf die teilnehmenden Mannschaften.

Für die Auslosung wurde das Teilnehmerfeld erneut regional aufgeteilt. Die Mannschaften wurden dabei einem Nord- und einem Süd-Topf zugeordnet. Aus beiden Töpfen wurden die Paarungen für die vierte Runde gezogen.

16 Begegnungen in Topf Nord und Süd ausgelost

Die Begegnungen der 4. Runde – Topf „Nord“

Die Auslosung hat einige attraktive Begegnungen hervorgebracht und verspricht damit eine spannende nächste Pokalrunde. Für die beteiligten Vereine geht es nun darum, den nächsten Schritt in Richtung Pokalfinale zu machen. Gespielt wird am 02.09.2026 um 19:30 Uhr. Der späteste Austragungstermin ist der 09.09.2026.

TuS Hackenheim - SV Gonsenheim

TuS Pfaffen-Schwabenheim - FC Basara Mainz

SV Guntersblum - SC Idar-Oberstein

FC Schmittweiler-Callbach - Sieger aus SpVgg. Ingelheim vs. VfB Bodenheim

VfR Baumholder - SG Hüffelsheim

TSV Gau-Odernheim - Sieger aus TSV Schott Mainz vs. VfR Wormatia Worms

Sieger aus SG Kirn/Kirn-Sulzbach - FSV Saulheim

Die Begegnungen der 4. Runde – Topf „Süd“

TuS Bedesbach-Patersbach - VfR Grünstadt

SV Hermersberg - SV Viktoria Herxheim

SV Büchelberg - TuS Hohenecken

TSG Jockgrim - SV Südwest Ludwigshafen

FC Arminia Ludwigshafen - FV Dudenhofen

SV Rodenbach - SV Steinwenden

SV Palatia Contwig - TuS Mechtersheim

Portuguesa Desportos Kaiserslautern - FK 03 Pirmasens

Sieger aus TuS Maikammer vs. FC Speyer 09 - SV Nanz-Dietschweiler

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