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Allgemeines
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Verbandspokal: Das sind die Spiele der 4. Runde
Die 4. Runde im Bitburger Verbandspokal wurde ausgelost
Die nächste Runde im Bitburger Verbandspokal 2026/27 ist ausgelost. Für die vierte Runde wurden in zwei regionalen Töpfen insgesamt 16 Begegnungen ermittelt. Dabei warten einige interessante und spannende Duelle auf die teilnehmenden Mannschaften.
16 Begegnungen in Topf Nord und Süd ausgelost
Für die Auslosung wurde das Teilnehmerfeld erneut regional aufgeteilt. Die Mannschaften wurden dabei einem Nord- und einem Süd-Topf zugeordnet. Aus beiden Töpfen wurden die Paarungen für die vierte Runde gezogen.
Die Auslosung hat einige attraktive Begegnungen hervorgebracht und verspricht damit eine spannende nächste Pokalrunde. Für die beteiligten Vereine geht es nun darum, den nächsten Schritt in Richtung Pokalfinale zu machen. Gespielt wird am 02.09.2026 um 19:30 Uhr. Der späteste Austragungstermin ist der 09.09.2026.
Die Begegnungen der 4. Runde – Topf „Nord“
TuS Hackenheim - SV Gonsenheim
TuS Pfaffen-Schwabenheim - FC Basara Mainz
SV Guntersblum - SC Idar-Oberstein
FC Schmittweiler-Callbach - Sieger aus SpVgg. Ingelheim vs. VfB Bodenheim
VfR Baumholder - SG Hüffelsheim
TSV Gau-Odernheim - Sieger aus TSV Schott Mainz vs. VfR Wormatia Worms
Sieger aus SG Kirn/Kirn-Sulzbach - FSV Saulheim
Die Begegnungen der 4. Runde – Topf „Süd“
TuS Bedesbach-Patersbach - VfR Grünstadt
SV Hermersberg - SV Viktoria Herxheim
SV Büchelberg - TuS Hohenecken
TSG Jockgrim - SV Südwest Ludwigshafen
FC Arminia Ludwigshafen - FV Dudenhofen
SV Rodenbach - SV Steinwenden
SV Palatia Contwig - TuS Mechtersheim
Portuguesa Desportos Kaiserslautern - FK 03 Pirmasens
Sieger aus TuS Maikammer vs. FC Speyer 09 - SV Nanz-Dietschweiler