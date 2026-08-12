Verbandspokal: Das ist der Termin für die Auslosung der 4. Runde

– Foto: Pia Pfeifer

Der Bitburger Verbandspokal 2026/27 ist aktuell bereits in der 3. Runde angekommen. Gestern konnten der FK 03 Pirmasens und FV Dudenhofen sowie der SV Büchelberg den Einzug in die 4. Runde feiern.

Am heutigen Mittwoch, 12. August, folgen zahlreiche weitere Begegnungen. Die dann noch ausstehenden Partien werden am Dienstag, 18. August, sowie am Mittwoch, 19. August, nachgeholt.

Besonders gespannt darf man auf das Duell zweier Oberliga-Spitzenteams sein: Am Dienstag, 18. August, empfängt der TSV Schott Mainz um 19.30 Uhr den VfR Wormatia Worms. Das Aufeinandertreffen verspricht ein echtes Pokal-Highlight und dürfte für einen spannenden Fußballabend sorgen.

Noch bevor alle Begegnungen der dritten Runde gespielt sind, wird bereits die nächste Runde eingeläutet. Die Auslosung der vierten Runde des Bitburger Verbandspokals findet am Donnerstag, 13. August, um 11:00 Uhr statt. Die Auslosung wird wieder live in Facebook und Instagram übertragen.

Das sind die Spiele der 3. Runde:

Di., 11.08.26 19:30 Uhr TSC Zweibrücken - FK Pirmasens 5:7

Di., 11.08.26 19:30 Uhr FG 08 Mutterstadt - SV 1950 Büchelberg 2:4

Di., 11.08.26 19:30 Uhr SV 1925 Ruchheim - FV Dudenhofen 0:2

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr FV Olympia Ramstein - SV Rodenbach

Mi., 12.08.26 19:00 Uhr TuS Schönenberg - SV Nanz-Dietschweiler

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Palatia Contwig - SV Kirchheimbolanden

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Katzweiler - SV Hermersberg

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr TuS 1907 Steinbach - TuS 04 Hohenecken

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Battweiler - 1. FCK Portugiese III

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SC Hauenstein - SV Steinwenden

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr TuS Bedesbach-Patersbach - SV Morlautern

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SG Meisenheim/Desloch/Lauschied - TuS Hackenheim

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SC 07 Idar-Oberstein - SG Eintracht Bad Kreuznach

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SG Niederhambach/Schwollen - FC Schmittweiler/Callbach

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Buhlenberg - SG Hüffelsheim

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr TUS Winzenheim - VfR Baumholder

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Guntersblum - TSG 1846 Bretzenheim

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Alemannia Waldalgesheim - SV Gonsenheim

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Gimbsheim - TSV Gau-Odernheim

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr FSV Saulheim - TuS Marienborn

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr FV Budenheim - TuS Pfaffen-Schwabenheim

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr TuS Neuhausen - FC Basara Mainz

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr FC Arminia 03 Ludwigshafen - FC Bienwald Kandel

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr ASV Fußgönheim - TuS Mechtersheim

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Südwest Ludwigshafen - FSV Offenbach

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr VfR Grünstadt - TB Jahn Zeiskam

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr VTG Queichhambach - TSG Jockgrim

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr DJK SV Phönix Schifferstadt - SV Viktoria Herxheim

Di., 18.08.26 19:30 Uhr TSV Schott Mainz - VfR Wormatia Worms

Di., 18.08.26 19:30 Uhr TuS 1920 Maikammer - FC Speyer 09

Mi., 19.08.26 19:30 Uhr SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba. - TuS Mörschied

Mi., 19.08.26 19:30 Uhr SpVgg Ingelheim - VfB Bodenheim