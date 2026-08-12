Verbandspokal: Das ist der Termin für die Auslosung der 4. Runde

Der Bitburger Verbandspokal 2026/27 ist aktuell bereits in der 3. Runde angekommen. Gestern konnten der FK 03 Pirmasens und FV Dudenhofen sowie der SV Büchelberg den Einzug in die 4. Runde feiern.
Am heutigen Mittwoch, 12. August, folgen zahlreiche weitere Begegnungen. Die dann noch ausstehenden Partien werden am Dienstag, 18. August, sowie am Mittwoch, 19. August, nachgeholt.
Oberliga-Duell als Highlight
Besonders gespannt darf man auf das Duell zweier Oberliga-Spitzenteams sein: Am Dienstag, 18. August, empfängt der TSV Schott Mainz um 19.30 Uhr den VfR Wormatia Worms. Das Aufeinandertreffen verspricht ein echtes Pokal-Highlight und dürfte für einen spannenden Fußballabend sorgen.
Vierte Runde wird bereits ausgelost
Noch bevor alle Begegnungen der dritten Runde gespielt sind, wird bereits die nächste Runde eingeläutet. Die Auslosung der vierten Runde des Bitburger Verbandspokals findet am Donnerstag, 13. August, um 11:00 Uhr statt. Die Auslosung wird wieder live in Facebook und Instagram übertragen.
Das sind die Spiele der 3. Runde:
Di., 11.08.26 19:30 Uhr TSC Zweibrücken - FK Pirmasens 5:7
Di., 11.08.26 19:30 Uhr FG 08 Mutterstadt - SV 1950 Büchelberg 2:4
Di., 11.08.26 19:30 Uhr SV 1925 Ruchheim - FV Dudenhofen 0:2
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr FV Olympia Ramstein - SV Rodenbach
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr TuS Schönenberg - SV Nanz-Dietschweiler
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Palatia Contwig - SV Kirchheimbolanden
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Katzweiler - SV Hermersberg
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr TuS 1907 Steinbach - TuS 04 Hohenecken
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Battweiler - 1. FCK Portugiese III
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SC Hauenstein - SV Steinwenden
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr TuS Bedesbach-Patersbach - SV Morlautern
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SG Meisenheim/Desloch/Lauschied - TuS Hackenheim
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SC 07 Idar-Oberstein - SG Eintracht Bad Kreuznach
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SG Niederhambach/Schwollen - FC Schmittweiler/Callbach
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Buhlenberg - SG Hüffelsheim
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr TUS Winzenheim - VfR Baumholder
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Guntersblum - TSG 1846 Bretzenheim
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Alemannia Waldalgesheim - SV Gonsenheim
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Gimbsheim - TSV Gau-Odernheim
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr FSV Saulheim - TuS Marienborn
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr FV Budenheim - TuS Pfaffen-Schwabenheim
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr TuS Neuhausen - FC Basara Mainz
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr FC Arminia 03 Ludwigshafen - FC Bienwald Kandel
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr ASV Fußgönheim - TuS Mechtersheim
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Südwest Ludwigshafen - FSV Offenbach
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr VfR Grünstadt - TB Jahn Zeiskam
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr VTG Queichhambach - TSG Jockgrim
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr DJK SV Phönix Schifferstadt - SV Viktoria Herxheim
Di., 18.08.26 19:30 Uhr TSV Schott Mainz - VfR Wormatia Worms
Di., 18.08.26 19:30 Uhr TuS 1920 Maikammer - FC Speyer 09
Mi., 19.08.26 19:30 Uhr SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba. - TuS Mörschied
Mi., 19.08.26 19:30 Uhr SpVgg Ingelheim - VfB Bodenheim