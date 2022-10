Verbandspokal: Chahlouls goldenes Tor nach 100 Minuten Pfeddersheim siegt nach Verlängerung im Pokal bei Viktoria Herxheim und steht im Viertelfinale

Herxheim. “Das war der erwartet starke Gegner”, berichtet Daniel Wilde nach dem 1:0 (0:0)-Sieg seiner Fußballer von der TSG Pfeddersheim beim SV Viktoria Herxheim. Erst in der Verlängerung gelang Aymen Chahloul nach einem feinen Spielzug des Oberligisten das Tor des Tages (100.). “Das Unentschieden nach 90 Minuten war absolut leistungsgerecht”, gesteht Wilde, der nicht zu viel versprochen hatte, dass der Tabellenführer der Landesliga Ost den TSGlern das Leben schwer machen würde.

“Man hat gemerkt, dass sie nichts zu verlieren hatten, aber vor allem auch mit unglaublich viel Selbstvertrauen aufgetreten sind”, sagt der 34-Jährige. Bislang hatten die Herxheimer alle ihre Pflichtspiele gewonnen. “Das hat schon was zu heißen”, berichtet Wilde, dass die Pfälzer es auch entsprechend “frech und mutig” angegangenen seien. “Es war lange ein sehr ausgeglichenes Spiel.” In der Schlussphase der Partie geriet die TSG nochmal unter Druck, musste einige Standards und lange Bälle verteidigen. Wenn es ganz eng wurde, war Sören Pätzold zur Stelle. “Wir freuen uns sehr, dass wir eine Runde weiter sind. Das war für die Jungs eine tolle und wichtige Erfahrung”, hält Daniel Wilde, der sechs U21-Spieler in der Startelf brachte, fest.