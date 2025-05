Vor drei Jahren durfte der TSV Schott Mainz erstmals den Verbandspokal hoch halten - nach einem Final-Sieg gegen Pirmasens in Weingarten. – Foto: Oliver Zimmermann

Verbandspokal: Anstoßzeit des Endspiels steht fest TSV Schott Mainz trifft wie schon 2022 in Weingarten auf den FK Pirmasens Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa Verbandspokal Südwest Schott Mainz Pirmasens

Wer früher Feierabend hat, kann länger feiern. Betrachtet man es aus diesem Blickwinkel, sorgt die Terminierung des Verbandspokal-Endspiels für Freude. Am 24. Mai, dem Finaltag der Amateure, trifft der TSV Schott Mainz um 12.30 Uhr auf den FK Pirmasens. Es ist das erste von vier Zeitfenstern, auf die die 20 Landespokalendspiele aufgeteilt werden.

Das Spiel findet, wie schon das erste Aufeinandertreffen beider Clubs in einem Südwestpokal-Endspiel, in Weingarten statt. Und wird erneut in der ARD-Konferenzschaltung übertragen. Der TSV Schott wird Fanbusse einsetzen. Infos dazu und auch zum Kartenvorverkauf will der Verein demnächst bekannt geben. "Man hat noch was vom Tag"

„Ich finde es gut“, sagt Trainer Samuel Horozovic zur Terminierung, „den frühen Slot hatten wir auch letztes Jahr gegen Gonsenheim.“ Da hatte der TSV mit einem 4:1-Sieg den Titel-Hattrick perfekt gemacht. Horozovic ist solch frühe Ansetzungen, anders als der geneigte Aktivenfußballfan, aus seinen vielen Jahren als Jugendtrainer gewohnt. „Und man hat noch was vom Tag“, sagt der 28-Jährige. Bedeutsame Randbedingung: „Man muss nur erfolgreich sein.“ Mit dem FKP trifft der Oberliga-Erste auf das größte andere Kaliber im Wettbewerb. Die Westpfälzer sind Dritter. Dritt- und Regionalligisten waren diese Saison nicht dabei, beide Punktspiele gingen Unentschieden aus. Entsprechend groß ist der Respekt vor der Aufgabe. Vor drei Jahren in Weingarten gab es einen 3:0-Sieg und damit den ersten Verbandspokal-Gewinn. „Wenn man wieder so einen tollen Erfolg feiern kann, bleibt mehr Zeit“, sieht auch Manager Till Pleuger Positives an der Ansetzung. „Und wir haben gute Chancen, im Fernsehen präsent zu sein.“