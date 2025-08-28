Verbandspokal-Achtelfinale: Neuauflage des Vorjahresfinales

Im Achtelfinale des südbadischen Verbandspokals kommt es zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels. Wie die Auslosung am Donnerstag ergab, empfängt Verbandsligist FC Auggen den Regionalligisten und Titelverteidiger Bahlinger SC. Zwei der drei verbliebenen Oberligisten im Wettbewerb müssen bei einem Landesligisten antreten: Der FC 08 Villingen ist beim SV Denkingen gefordert, der Türkische SV Singen bei der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal. Der FC Denzlingen derweil tritt beim Verbandsligisten FC Rot-Weiß Salem an.

Ein Duell mit Derbycharakter steht beim SV Linx an: Der Verbandsligist erwartet seinen Ligakonkurrenten SC Lahr. Mit der Partie SV Bühlertal gegen SV 08 Laufenburg wurde noch ein zweites Duell zwischen zwei Verbandsligisten ausgelost. Während Landesligist FC Radolfzell den Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim empfängt, muss Landesligist FV Würmersheim beim Verbandsligisten FC Teningen antreten.