Verbandsligisten zwischen Selbstvertrauen und Selbstfindung

Schon am Samstag (15.30 Uhr) muss die Eintracht bei Oberliga-Absteiger FV Dudenhofen ran. Trainer Amin Ouachchen stellt dabei die Charakterfrage, appelliert eindrücklich an die Mentalität. „Im Pokal in Idar konnten wir überhaupt nicht dagegenhalten“, sagt er zur heftigen 1:5-Klatsche am Mittwoch. Andererseits, so betont er, habe seine Mannschaft in dieser Spielzeit auch schon gezeigt, was tatsächlich in ihr steckt. So beim 2:1 im letzten Test gegen den SV Darmstadt 98 oder beim 4:3 am vergangenen Freitag im Nahe-Stadion gegen den VfR Baumholder, der den ersten Dreier brachte.

Wie in diesen beiden Begegnungen fordert er auch am Samstag zumindest in den wichtigen Phasen ein frühes Pressing und ein kontrolliertes Verhindern langer Bälle, ob diagonal oder in die Tiefe gespielt. „Aber alles nutzt nichts, wenn wir keine Power auf den Platz kriegen.“ Nicht mitmachen kann die Fahrt vor die Tore von Speyer Routinier Sebastian Baumann. „Sonst sind alle Mann an Bord.“ Umstellungen könnte es dennoch geben, nicht nur in der Viererkette oder der Defensivzentrale im Mittelfeld.

SV Alemannia in Hohenecken So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TuS 04 Hohenecken Hohenecken SV Alemannia Waldalgesheim SV Alemannia Waldalgesheim 15:00 PUSH

Im Vergleich mit dem Vorjahr ist die Alemannia im Lot, auch wenn das tabellarisch aktuell nicht so aussieht. Aus den ersten beiden Partien in Hüffelsheim und gegen Basara gab es bislang einen Punkt, ähnlich wie in der Rückrunde 2025/26. Am Sonntag (15 Uhr) geht es zum TuS Hohenecken. Dorthin, wo Coach Elvir Melunovic sich seine ersten Sporen als Spielertrainer verdient hatte und damals Dritter in der Verbandsliga wurde. Im April stand nach 90 Minuten ein 2:2-Remis. „Sie haben sich zwar gut verstärkt, wir wollen aber diesmal einen Dreier mitnehmen“, sagt der 54-Jährige, dem wichtig ist, dass seine Mannschaft funktioniert, der Zusammenhalt gut ist und die Freundschaft stimmt.