Verbandsligisten zwischen Selbstvertrauen und Selbstfindung

Region. Die einen wollen alles daransetzen, ihren Erfolgslauf weiterzuführen, die anderen beiden nach dem Pokal-Aus unter der Woche unbedingt in die Spur finden. In der Verbandsliga will die SG Hüffelsheim am dritten Spieltag die Spitzenposition untermauern, während Eintracht Bad Kreuznach und Alemannia Waldalgesheim die Kurve kriegen und über Leistung Selbstvertrauen bekommen wollen.
Viel besser könnte es nicht laufen. Drei Pflichtspiele, drei Siege. Die Serie der SG Hüffelsheim soll auch am Sonntag (Anpfiff 16 Uhr) im Bienwald bei Aufsteiger SV Büchelberg halten. Coach Christian Lüllig erwartet „eine Begegnung auf einem nicht ganz so guten Rasenplatz, in der es für die Heimmannschaft über Euphorie, Körperlichkeit und Emotionalität geht.“ Deshalb ist er froh, dass es der SG auf Palmenstein gelungen ist, sich Stabilität und Struktur zu erarbeiten. Wichtig nicht nur in einer Englischen Woche mit drei Auswärtsspielen, wie sie die Hüffelsheimer in dieser frühen Saisonphase erleben und die in Büchelberg mit dem dritten Erfolg ihren Abschluss finden soll.
Der Start ist eine erste Momentaufnahme, mehr nicht. „Das Tabellenbild hat nach zehn Spielen eine erste Aussagekraft“, erklärt Lüllig. Alle Mannschaften bräuchten Zeit, um sich zu finden und sich in die Saison hineinzuarbeiten. Wichtig seien deshalb die Stabilisierung der eigenen Leistung der Blick auf die Entwicklung. Und dabei wiederum habe die Rotation jetzt beim 7:1-Erfolg im Pokalspiel bei Bezirksligist SV Buhlenberg geholfen. Hier stand nicht nur Mittelfeldstratege Nik Rosenbaum erstmals seit seiner Verletzung im März in der Startelf, auch der von Wormatia Worms gekommene Keeper Tobias Edinger gab sein Debüt. Letzteres sei aber kein Signal für Sonntag. „Wir haben ein sehr gutes Torwart-Trio, in dem es rein nach Leistung geht“, so Lüllig. Im Trainerteam habe man sich noch nicht festgelegt, wer sich endgültig als Nummere Eins bezeichnen könne, vielmehr wolle man die Entwicklung der kommenden Wochen beobachten. Insgesamt gelte wie im gesamten Kader das Leistungsprinzip. „Wer sich seine Spielzeiten verdient, kommt zum Einsatz.“ Allerdings betont der 46-Jährige auch andere zu beachtenden Kriterien: etwa den Gegner, den Ort oder die Rahmenbedingungen insgesamt.
Schon am Samstag (15.30 Uhr) muss die Eintracht bei Oberliga-Absteiger FV Dudenhofen ran. Trainer Amin Ouachchen stellt dabei die Charakterfrage, appelliert eindrücklich an die Mentalität. „Im Pokal in Idar konnten wir überhaupt nicht dagegenhalten“, sagt er zur heftigen 1:5-Klatsche am Mittwoch. Andererseits, so betont er, habe seine Mannschaft in dieser Spielzeit auch schon gezeigt, was tatsächlich in ihr steckt. So beim 2:1 im letzten Test gegen den SV Darmstadt 98 oder beim 4:3 am vergangenen Freitag im Nahe-Stadion gegen den VfR Baumholder, der den ersten Dreier brachte.
Wie in diesen beiden Begegnungen fordert er auch am Samstag zumindest in den wichtigen Phasen ein frühes Pressing und ein kontrolliertes Verhindern langer Bälle, ob diagonal oder in die Tiefe gespielt. „Aber alles nutzt nichts, wenn wir keine Power auf den Platz kriegen.“ Nicht mitmachen kann die Fahrt vor die Tore von Speyer Routinier Sebastian Baumann. „Sonst sind alle Mann an Bord.“ Umstellungen könnte es dennoch geben, nicht nur in der Viererkette oder der Defensivzentrale im Mittelfeld.
Im Vergleich mit dem Vorjahr ist die Alemannia im Lot, auch wenn das tabellarisch aktuell nicht so aussieht. Aus den ersten beiden Partien in Hüffelsheim und gegen Basara gab es bislang einen Punkt, ähnlich wie in der Rückrunde 2025/26. Am Sonntag (15 Uhr) geht es zum TuS Hohenecken. Dorthin, wo Coach Elvir Melunovic sich seine ersten Sporen als Spielertrainer verdient hatte und damals Dritter in der Verbandsliga wurde. Im April stand nach 90 Minuten ein 2:2-Remis. „Sie haben sich zwar gut verstärkt, wir wollen aber diesmal einen Dreier mitnehmen“, sagt der 54-Jährige, dem wichtig ist, dass seine Mannschaft funktioniert, der Zusammenhalt gut ist und die Freundschaft stimmt.