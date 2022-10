Verbandsligisten vor schweren Aufgaben Wie die Tabellenschlusslichter Dersim Rüsselsheim und VfB Ginsheim in der Liga punkten wollen

„Wenn wir so stabil in der Abwehr stehen wie gegen Fulda und vorne unsere Chancen nutzen, sollten wir auf jeden Fall etwas mitnehmen können“, hofft Dersim-Coach Hakan Karakoc nach der ordentlichen Leistung im Achtelfinale des Hessenpokals nun auf ein Erfolgserlebnis in der Liga. Was im Duell gegen den Abstiegskonkurrenten aus Neu-Isenburg (Platz 13) am Sonntag (13 Uhr) auch wichtig wäre. Als Tabellenletzter hat Dersim schon neun Zähler Rückstand – genauso viele wie auf den Relegationsrang. „Wir müssen daher so viele Punkte wie möglich bis zur Winterpause holen“, will Karakoc den Kopf aber nicht in den Sand stecken. Zumal der Auftritt am Mittwoch im Pokal zuhause gegen Fulda trotz der am Ende klar ausgefallenen 0:6 (0:3)-Niederlage vor mehr als 200 Zuschauern Hoffnung verlieh. „Da sind wir gut aufgetreten“, fand der Dersim-Coach. Verzichten muss Dersim aber vorerst weiter auf Donko Donkov und Markus Weinhardt.