Verbandsligist zieht Torwart vom Aufsteiger an Land

Die Jugendzeit verbrachte er beim FSV Hollenbach und wohnt im Taubertal.

Ein kurzes Interview gab es auch noch von Nils:

Warum hast Du Dich für den VfR entschieden?

Ich verfolge den VfR schon länger, und die gute Entwicklung sowie die Ziele des Clubs reizen mich extrem, für den Verein nun selbst spielen zu dürfen. Zudem waren die Gespräche mit Trainer Markus Lang sehr gut und haben mich neugierig auf mehr gemacht.

Welche Ziele verfolgst Du für die nächsten Jahre im Fußball?

Ganz klar möchte ich mit der Mannschaft im oberen Bereich der Liga mitmischen, um somit die langfristigen Ziele des Vereins weiter voranzubringen. Auch möchte ich ein Team schaffen, das in der Lage ist, über die Saison konstante Leistungen zu bringen, um innerhalb der nächsten zwei Jahre ein Meister-Favorit zu werden.

Welches prägende Ereignis hat Dich im Fußball die letzten Jahre gezeichnet?

Prägend waren sicherlich die zwei Endphasen der Verbandsliga-Saisons in meinem vorherigen Verein, in denen immer zu spüren war, wie eine Mannschaft und der ganze Verein versuchen, die letzten Meter über die Ziellinie zu bringen. Dabei wurde deutlich, wie ein Verein funktioniert und wie wichtig es ist, dass jeder einzelne Spieler alles von sich abverlangt, um den Klassenerhalt zu schaffen. Wenn ich aber nach einem prägenden Ereignis gefragt werde, dann ist es das Spiel gegen Waldhof Mannheim. Oft wurde darüber gesprochen und nicht zuletzt von mir davon geschwärmt, aber das waren die prägendsten 97 Minuten Fußball für mich. Sie haben mir gezeigt, was möglich ist, wenn alle Spieler, egal ob auf oder neben dem Platz, mehr als 100 % geben und an diesem Tag alle Abstände und Zuordnungen auf dem Feld voll und ganz stimmen. Das wird mir immer das tatsächliche Gefühl geben: Im Fußball ist nichts unmöglich.

Welchen Charakter hast Du auf dem Platz?

Auf dem Platz bin ich in einer anderen Welt. Ich würde mich als sehr präsent und kommunikativ bezeichnen. Speziell mit meinen Spielern direkt vor mir versuche ich, durch einen ständigen Austausch für eine gute Abstimmung zu sorgen. Grundsätzlich egal ob auf oder neben dem Platz will ich immer gewinnen und vor allem defensiv eine gute Leistung zeigen.

Worauf achtest Du in einem Verein, was ist Dir wichtig?

Grundsätzlich muss ich das Gefühl haben, dass es Menschen im Verein gibt, die für diesen leben und mit Herzblut bei der Sache sind, das spürt man direkt. Wichtig für mich als Spieler ist, dass der Verein in sich gut organisiert ist und die Abläufe klar sind. Ganz wichtig finde ich, dass der Verein offen für Veränderung und Verbesserungen ist und man so als Spieler das ein oder andere auch mitgestalten kann.