Verbandsligist VfR Heilbronn verpflichtet Oberliga-Spieler

Verbandsligist VfR Heilbronn präsentiert einen weiteren Zugang. Hier sind die Infos des Vereins dazu:

Der talentierte Mittelfeldspieler hinterließ in mehreren Trainingseinheiten einen starken Eindruck – und überzeugte unser Trainerteam, ihn fest unter Vertrag zu nehmen. Neuzugang Kenay Ferli trägt künftig die 29.

Warum ich mich für den VfR entschieden habe.

Ich habe mich für den VfR entschieden, weil ich von Anfang an sehr gut aufgenommen wurde. Die Ziele der Mannschaft sind ambitioniert, und ich sehe hier sehr gute Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln.

Meine Ziele

Sowohl fußballerisch als auch persönlich möchte ich mich stetig verbessern, über die Jahre wertvolle Erfahrungen sammeln und daraus lernen, um irgendwann auf dem höchstmöglichen Niveau spielen zu können.

Meine bisherigen Erfahrungen

Besonders geprägt hat mich die letzte Saison beim 1. CfR Pforzheim, in der ich meine ersten Oberliga-Erfahrungen in der 1. Mannschaft sammeln konnte.

Mein Spielstil

Auf dem Platz bin ich ehrgeizig und verfolge sowohl meine persönlichen Ziele als auch die der Mannschaft mit vollem Einsatz. Läuft ein Spiel einmal nicht nach meinen Vorstellungen, lasse ich mich davon nicht leicht aus dem Konzept bringen und gebe bis zum Schluss mein Bestes.

Wichtige Faktoren für einen Vereinswechsel

Bei einem Vereinswechsel ist mir das Umfeld sehr wichtig. Fußball ist eine Mannschaftssportart, und nur wenn die Spieler gut harmonieren, können Erfolge entstehen – und das ist beim VfR der Fall. Zusätzlich ist es entscheidend, realistische Chancen zu sehen, sich weiterzuentwickeln und ausreichend Spielzeit zu bekommen.