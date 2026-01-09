Verbandsligist VfR Heilbronn verpflichtet 23-Jährigen vom Ligarivalen

Verbandsligist VfR Heilbronn präsentiert einen Zugang. Das sind die Infos des Vereins dazu:
Willkommen beim VfR Heilbronn, Angelo Goncalo Ferreira Kakou!
Wir präsentieren unseren 1. Winter-Neuzugang: Der 23-jährige zentrale defensive Mittelfeldspieler wechselt vom TSV Weilimdorf (Verbandsliga-Konkurrent) zu uns und verstärkt ab sofort unser Team. Schön, dass du da bist – auf eine starke Rückrunde!
KURZINTERVIEW | Angelo Goncalo Ferreira Kakou (23)
VfR Heilbronn: Angelo, warum hast du dich für den VfR Heilbronn entschieden?
Angelo: „Ich habe mich für den VfR Heilbronn entschieden, weil mich das Projekt sehr motiviert hat und ich an seine Vision sowie an die seriösen Menschen dahinter glaube.“
VfR Heilbronn: Was erwartest du von dir selbst?
Angelo: „Ich erwarte von mir selbst harte Arbeit, Disziplin und ständige Verbesserung.“
VfR Heilbronn: Und was erwartest du vom VfR und von der Rückrunde?
Angelo: „Meine Erwartungen an den Verein sind klar: In der zweiten Saisonhälfte wollen wir für die Ziele des Vereins kämpfen.“
Bisherige Stationen:
U15: Leixões SC | U17: FC Vizela | U19: CD Trofense
Senioren: Rio Tinto, AD Baião, TSV Weilimdorf
+++
So sieht die Tabelle in der Verbandsliga Württemberg aus:
1. Young Boys Reutlingen 18 14-3-1 51:22 45
2. FC Holzhausen 18 12-3-3 40:14 39
3. TSV Berg 18 11-3-4 58:25 36
4. TSV Oberensingen 18 10-2-6 44:19 32
5. Sportfreunde Dorfmerkingen 18 10-2-6 34:25 32
6. VfB Friedrichshafen (Auf) 17 9-3-5 35:30 30
7. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 18 8-3-7 22:22 27
8. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Ab) 18 8-1-9 23:35 25
9. SV Fellbach (Ab) 17 7-3-7 34:39 24
10. SSV Ehingen-Süd 18 7-3-8 29:35 24
11. Sportfreunde Schwäbisch Hall 17 6-3-8 30:42 21
12. TSV Weilimdorf (Auf) 18 6-1-11 36:45 19
13. FC Rottenburg (Auf) 18 5-2-11 33:43 17
14. FC Esslingen 17 4-5-8 28:43 17
15. TSG Tübingen 18 4-3-11 16:47 15
16. FSV Waiblingen (Auf) 18 3-4-11 26:38 13
17. VfR Heilbronn 18 2-6-10 22:37 12