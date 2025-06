Verbandsligist verstärkt sich und präsentiert sechs Zugänge

Wir freuen uns sehr, dass Yannic Poet und Art Gashi für die kommende Runde zugesagt haben! Yannic kam vor der Saison vom TV Nellingen zum SVB. Er entwickelte sich schnell zur wichtigen Stütze in unserer Abwehr. Der routinierte Innenverteidiger glänzt durch seine Zweikampfstärke, seiner Kopfballstärke und duch sein tolles Stellungsspiel. Er passt perfekt in die Mannschaftstruktur und kann noch viel von seiner Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben. Vielen Dank dir Yannic! Art geht in seine vierte Saison beim SVB. Er kam 2022 aus der Verbandsliga vom TSG Tübingen und entwickelte sich schnell zum Stammspieler auf der linken Verteidigungsseite. Art ist sehr schnell, bissig und hat einen überragenden linken Fuß, mit dem er die linke Seite unsicher macht. Wir freuen uns sehr, dass er weiterhin bei uns an Bord bleibt und sind sehr gespannt ihn bei seinen weiteren Entwicklungsschritten zu sehen. Vielen Dank dir Art! Bleibt gespannt, in den kommenden Wochen stellen wir euch unsere Neuzugängen für die Saison 2025/2026 vor. Vamos SVB!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SKV Palastina (Kreisliga B4 Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Zwei neue Gesichter für die neue Saison: Mit Liban Brando Mohammed und Yücel-Emre Coskun dürfen wir gleich doppelte Verstärkung im Team begrüßen. Beide bringen frischen Wind und neue Impulse für die Saison 2025/26 mit. Willkommen im Verein – wir freuen uns auf die kommende Zeit!

FC Esslingen (Verbandsliga Württemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit Marcel und Louis bleiben uns zwei weitere Spieler erhalten, die schon lange beim FCE sind. Auch in der neuen Saison wollen sie für uns auf Torejagd gehen. Tobias Hofmann: „Mit Marcel und Louis haben zwei weitere wichtige Spieler ihre Zusage für die neue Saison gegeben. Wir sind wahnsinnig froh, dass beide ihren Weg beim FCE fortsetzen möchten. Marcel bringt unglaubliche Anlagen mit, ist stark im Eins-gegen-eins und auf engem Raum nur schwer zu stoppen. Wir wollen ihn dabei unterstützen, im letzten Drittel noch spielwirksamer und effektiver zu werden – umso mehr freuen wir uns, dass er weiterhin Teil unseres Teams ist. Auch von Louis erwarten wir langfristig einen großen Impact auf unser Spiel und möchten ihn auf seinem Weg begleiten. Aktuell liegt der volle Fokus jedoch auf seiner Reha. Hier gilt es, mit der nötigen Vorsicht zu agieren, um einen guten Zeitpunkt für den Wiedereinstieg zu finden.“ Geil, dass ihr an Bord seid!

Mit Florian Nikl und Antonio Trento stoßen zwei weitere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs dazu – damit werden in der kommenden Saison sechs Eigengewächse für unsere Herren auflaufen. Was für eine überragende Wertschätzung für unsere Nachwuchsarbeit! Zudem verstärken uns Dorde Smiljic und Kevin Prekaj vom TV Echterdingen, David Micko kommt von Calcio Leinfelden, und Alper Kocas stößt vom GSV Maichingen zu uns. Damit bringen wir viel frischen Wind und neue Energie in unser Angriffsspiel! Trainer Tobias Hofmann: „Mit Kevin, Alper, David und Dorde verstärken uns gleich vier Spieler, die unserer Offensive jeweils auf eigene Weise neue Impulse geben werden. Kevin bringt viel Tempo, Technik und Torgefahr mit und erweitert damit unser Offensivprofil deutlich. Alper überzeugt durch seinen starken Charakter, sein konstantes Leistungsniveau und seine Flexibilität – er ist ein absoluter Dauerbrenner mit großer Qualität im Dribbling. David kehrt als ehemaliger Jugendspieler zu uns zurück, bringt Oberliga-Erfahrung mit und vereint Dynamik mit Durchsetzungsvermögen – wir freuen uns sehr, ihn wieder im FCE-Trikot zu sehen. Und mit Dorde gewinnen wir einen hungrigen, lernwilligen Offensivspieler, der in der Box immer wieder den richtigen Riecher beweist und physisch wie technisch hervorragend zu unserer Spielidee passt. Wir sind überzeugt, dass alle vier uns sofort weiterhelfen und gleichzeitig noch großes Entwicklungspotenzial mitbringen.“ Herzlich willkommen, Männer!

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Das teilt der Bezirk mit:

Bei den Ü-32 Bezirksmeisterschaften im Bezirk Nordschwarzwald steht der erste Finalteilnehmer schon fest: Die TSF Dornhan haben im Halbfinale gegen den SV Wittendorf mit 1:0 (Tor: Alexander Fröher) gewonnen. Beim Spieltag am 5. Juli in Vollmaringen ermitteln die drei Vereine SGM Talheim, SV Vollmaringen und Spvgg Freudenstadt den zweiten Finalteilnehmer. Der Spielplan: 14 Uhr: Vollmaringen – Talheim, 15:15 Uhr: Vollmaringen – Freudenstadt, 16:30 Uhr: Freudenstadt – Talheim. Spielort und Datum für das Finale werden erst nach dem Spieltag in Vollmaringen festgelegt.

