Verbandsligist verstärkt sich, B-Ligist holt sich Landesliga-Erfahrung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Zur Winterpause steht die SGM Oppenweiler/Sulzbach auf dem vierten Rang der Verbandsliga Württemberg. Nun gab es gleich drei personelle Veränderungen. Vom TSV Heumaden wechselt Lenia Zumbruch zur SGM. Die beidfüßige Stürmerin erzielte in der Hinrunde sieben Tore in zehn Spielen in der Frauen-Regionenliga Württemberg, Staffel 2. Der zweite Zugang ist Monja Auracher. Die 23-jährige Offensivkraft vom dem TSV Leinfelden aus der Bezirksliga Stuttgart. Allerdings gibt es bei der zweiten Mannschaft der SGM Oppenweiler/Sulzbach auch einen Abgang. Die 17-jährige Leila-Celine Haas wechselt zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen in die Frauen-Bezirksliga Enz/Murr.

KF Ilirida Stuttgart

Als Tabellenneunter überwintert der KF Ilirida Stuttgart in der Kreisliga B3 Stuttgart/Böblingen. Nun gibt es gleich fünf Zugänge: Aymen Kayed (FV Spfr. Neuhausen II), Talha Özen (Stuttgarter SC), Ismail Özen (Stuttgarter SC), Klajdi Sorra (TSV Ludwigsburg) und Ardi Berisha (TSV Ludwigsburg).

TSG Kirchberg/Jagst

Die TSG Kirchberg/Jagst aus der Kreisliga B7 Rems/Murr/Hall freut sich in der Winterpause über einen Zugang. Von Bezirksligist TURA Untermünkheim wechselt Benjamin Hoffmann nach Kirchberg. Der 34-jährige Mittelfeldmann spielte für den TSV Ilshofen II bereits in der Landesliga, trug die letzten beiden Spielzeiten allerdings das Trikot von Untermünkheim in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Nun verstärkt er den Achten der Kreisliga B7.

