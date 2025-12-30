Verbandsligist verstärkt sein Trainerteam

– Foto: Timo Babic/Verein

Beim Verbandsligisten FSV Waiblingen gibt es einen Zugang. Das teilt der Vereine heute dazu mit:



Der FSV Waiblingen freut sich, mit Tobias Hofmann einen altbekannten und erfahrenen Fußballfachmann für das Trainerteam zurückgewonnen zu haben. Hofmann war bereits in der Vergangenheit als Jugendtrainer beim FSV Waiblingen tätig und kehrt nun in neuer Funktion an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Zuletzt war Tobias Hofmann als Cheftrainer beim FC Esslingen in der Verbandsliga tätig. Durch diese Station kennt er die Liga bestens und bringt wertvolle Erfahrung mit, die er sowohl an die Spieler als auch an das bestehende Trainerteam weitergeben kann. Beim FSV Waiblingen wird Hofmann künftig als Co-Trainer fungieren und das Trainerteam gezielt unterstützen.

Tobias Hofmann über seine Rückkehr zum FSV Waiblingen: „Ich freue mich sehr, zu meiner alten Wirkungsstätte zurückzukehren. Als Sandro mich kontaktierte, war es für mich eine Herzensangelegenheit, die Gespräche aufzunehmen. Der Austausch mit dem bestehenden Trainerteam und Sandro war sehr wertschätzend, weshalb ich am Ende nicht lange überlegen musste. Ich hatte eine sehr emotionale, intensive und erfolgreiche Zeit in Waiblingen, daher freue ich mich auf viele bekannte Gesichter, eine spannende Mannschaft sowie ein engagiertes und motiviertes Trainer- und Betreuerteam – ich kann es kaum erwarten, mit dem Team auf dem Platz zu stehen und daran zu arbeiten, Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln!“ Der FSV Waiblingen heißt Tobias Hofmann herzlich willkommen zurück und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Verbandsliga.