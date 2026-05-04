Verbandsligist verpflichtet vielversprechendes Talent Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach sichert sich die Dienste von Calvin Rosental von der U19 des VfR Aalen von pm · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

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Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach freut sich, zur kommenden Saison einen weiteren Neuzugang präsentieren zu können: Mit Calvin Rosental wechselt ein talentierter Nachwuchsspieler aus der U19 des VfR Aalen in die Weststadt.

Der 18-jährige Offensivspieler absolviert aktuell seine zweite Saison bei den A-Junioren in der ENBW Oberliga Baden-Württemberg und konnte dort in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 29 Einsätze verbuchen, in denen ihm drei Treffer gelangen. Seine fußballerische Ausbildung erhielt Rosental in der Jugendabteilung des FC Esslingen, ehe er zum VfR Aalen wechselte. Auch auf Verbandsebene machte der junge Spieler auf sich aufmerksam: Rosental wurde für die württembergische Auswahl nominiert und kam im Jahr 2024 in der U18-Auswahl Württembergs zum Einsatz.

Die Verantwortlichen der TSG zeigen sich entsprechend erfreut über die Verpflichtung: „Calvin ist ein sehr vielversprechendes Talent mit großem Entwicklungspotenzial. Wir sind überzeugt, dass er unser Team bereichern wird“, so der sportliche Leiter der Verbandsliga-Mannschaft, Christoph Discher. Auch der Verein insgesamt blickt optimistisch auf die gemeinsame Zukunft: Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach heißt Calvin Rosental herzlich willkommen und freut sich auf die kommende Zeit in der Weststadt.