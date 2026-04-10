Verbandsligist verpflichtet Verteidiger mit Oberliga-Erfahrung

– Foto: Altinkaya / Tschepljakow

Bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall ist eine Personalentscheidung gefallen, die aufhorchen lässt. Mit Marc Wagemann kommt zur Saison 2026/27 ein erfahrener Verteidiger vom Verbandsliga-Konkurrenten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. In einer Phase, in der die Mannschaft im Tabellenmittelfeld steht, ist dieser Transfer ein klarer Hinweis auf den Anspruch, defensive Stabilität gezielt zu stärken.

Die Verpflichtung passt in die Lage der Sportfreunde Schwäbisch Hall, die in der Verbandsliga Württemberg mit 34 Punkten aus 24 Spielen auf Rang acht stehen. Auffällig ist dabei vor allem die Gegentorzahl von 52 Treffern, die erkennen lässt, wo ein Teil des Handlungsbedarfs liegt. Dass Hall am Wochenende spielfrei ist, verschafft dem Umfeld zusätzlich Raum, den Blick schon ein Stück weiter nach vorn zu richten. Die Verpflichtung von Marc Wagemann wirkt dabei wie ein Baustein mit klarer Stoßrichtung.

Der 28-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus der Verbands- und Oberliga mit und soll der Defensive künftig jene Sicherheit verleihen, die in einer langen Saison oft über Konstanz und Tabellenlage entscheidet. Seine bisherigen Stationen beim TSV Ilshofen, FSV Hollenbach, TSV Crailsheim und zuletzt bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach erzählen von einem Spieler, der sich über Jahre hinweg in starken württembergischen Mannschaften behauptet und weiterentwickelt hat. Diese Laufbahn verleiht der Personalie Substanz.