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Verbandsligist verpflichtet Trainer vom Ligarivalen
Leonard Gjini vom TSV Oberensingen übernimmt Traineramt bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zur Saison 2026/27
Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach stellt die Weichen für die kommende Spielzeit: Zur Saison 2026/27 wird Leonard Gjini neuer Cheftrainer der ersten Mannschaft. Der 50-jährige Fußballtrainer übernimmt das Amt beim Verbandsligisten zum 1. Juli 2026.
Gjini steht derzeit noch beim TSV Oberensingen an der Seitenlinie, der ebenfalls in der Verbandsliga Württemberg antritt. Dort übernahm er im Frühjahr 2024 die sportliche Verantwortung für die erste Mannschaft und betreut das Team seitdem in der höchsten Spielklasse des Württembergischen Fußballverbandes.
Der 50-jährige Gjini verfügt über langjährige Erfahrung im Fußball – sowohl als Spieler als auch als Trainer. In seiner aktiven Laufbahn war Gjini unter anderem für den 1. FC Normannia Gmünd aktiv und sammelte dort über mehrere Jahre hinweg Erfahrung in der Oberliga Baden-Württemberg. Als Defensivspieler gehörte er in dieser Zeit zum Kader der ersten Mannschaft und war in einer der höchsten Spielklassen im süddeutschen Amateurfußball im Einsatz.
Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn wechselte Gjini auf die Trainerbank und übernahm in verschiedenen Vereinen Verantwortung. Stationen seiner bisherigen Trainerlaufbahn waren unter anderem der TSGV Waldstetten sowie der SV Kaisersbach. Während seiner Zeit in Kaisersbach führte er die Mannschaft in der Saison 2018/19 zur Meisterschaft in der Bezirksliga Rems-Murr und damit zum Aufstieg. Auch in Waldstetten arbeitete Gjini mehrere Jahre im Aktivenbereich und sammelte dort weitere Erfahrungen im Landes- und Bezirksligafußball.
Neben seiner Tätigkeit als Trainer engagierte sich Gjini zuletzt auch im Nachwuchsbereich. Beim 1. FC Normannia Gmünd war er zeitweise als sportlicher Leiter der A-Junioren tätig und begleitete dort die Entwicklung junger Spieler im Übergang in den Aktivenbereich.
Mit Leonard Gjini verpflichtet die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach einen Trainer, der den Fußball in der Region seit vielen Jahren kennt und sowohl als Spieler als auch als Trainer umfassende Erfahrungen gesammelt hat.
„Leonard Gjini bringt große Erfahrung aus dem württembergischen Verbands- und Landesligafußball mit und kennt die Strukturen in unserer Region sehr gut. Gleichzeitig gilt unser voller Fokus der aktuellen Saison und den bevorstehenden Aufgaben. Wir wollen die laufende Spielzeit gemeinsam konzentriert und erfolgreich zu Ende bringen“, teilt der Verein in einer Mitteilung mit.
Bis zum Saisonende wird die Mannschaft weiterhin von Cheftrainer Patrick Faber betreut. Der Fokus des Vereins liegt derzeit vollständig auf den verbleibenden Aufgaben der laufenden Saison.