Verbandsligist verpflichtet Trainer vom Ligarivalen

– Foto: Carsten Trebuth

Der 50-jährige Gjini verfügt über langjährige Erfahrung im Fußball – sowohl als Spieler als auch als Trainer. In seiner aktiven Laufbahn war Gjini unter anderem für den 1. FC Normannia Gmünd aktiv und sammelte dort über mehrere Jahre hinweg Erfahrung in der Oberliga Baden-Württemberg. Als Defensivspieler gehörte er in dieser Zeit zum Kader der ersten Mannschaft und war in einer der höchsten Spielklassen im süddeutschen Amateurfußball im Einsatz.Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn wechselte Gjini auf die Trainerbank und übernahm in verschiedenen Vereinen Verantwortung. Stationen seiner bisherigen Trainerlaufbahn waren unter anderem der TSGV Waldstetten sowie der SV Kaisersbach. Während seiner Zeit in Kaisersbach führte er die Mannschaft in der Saison 2018/19 zur Meisterschaft in der Bezirksliga Rems-Murr und damit zum Aufstieg. Auch in Waldstetten arbeitete Gjini mehrere Jahre im Aktivenbereich und sammelte dort weitere Erfahrungen im Landes- und Bezirksligafußball.

Neben seiner Tätigkeit als Trainer engagierte sich Gjini zuletzt auch im Nachwuchsbereich. Beim 1. FC Normannia Gmünd war er zeitweise als sportlicher Leiter der A-Junioren tätig und begleitete dort die Entwicklung junger Spieler im Übergang in den Aktivenbereich.



Mit Leonard Gjini verpflichtet die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach einen Trainer, der den Fußball in der Region seit vielen Jahren kennt und sowohl als Spieler als auch als Trainer umfassende Erfahrungen gesammelt hat.



„Leonard Gjini bringt große Erfahrung aus dem württembergischen Verbands- und Landesligafußball mit und kennt die Strukturen in unserer Region sehr gut. Gleichzeitig gilt unser voller Fokus der aktuellen Saison und den bevorstehenden Aufgaben. Wir wollen die laufende Spielzeit gemeinsam konzentriert und erfolgreich zu Ende bringen“, teilt der Verein in einer Mitteilung mit.



Bis zum Saisonende wird die Mannschaft weiterhin von Cheftrainer Patrick Faber betreut. Der Fokus des Vereins liegt derzeit vollständig auf den verbleibenden Aufgaben der laufenden Saison.