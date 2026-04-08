Verbandsligist verpflichtet Torhüter und Kreisliga-Verlängerung

– Foto: Werner Kurz

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Sportfreunde Schwäbisch Hall

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall treiben ihre Planungen in der Verbandsliga Württemberg weiter voran und setzen dabei auch auf Perspektive zwischen den Pfosten. Mit Henry Hutzenlaub kommt ein 19 Jahre alter Torhüter, der von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach nach Schwäbisch Hall wechselt und trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der Oberliga Baden-Württemberg mitbringt.

Ausgebildet wurde Henry Hutzenlaub in der Jugend des VfR Aalen und der SpVgg Satteldorf, nun folgt der nächste Schritt in seiner Entwicklung. Der Verein stattet ihn mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2028 aus und unterstreicht damit, dass diese Verpflichtung nicht nur für den Augenblick gedacht ist. In Schwäbisch Hall verbindet sich mit dem Neuzugang die Hoffnung auf einen talentierten, ehrgeizigen Torwart, der sportliche Qualität und langfristige Perspektive vereint.