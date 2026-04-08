Verbandsligist verpflichtet Torhüter und Kreisliga-Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Die Sportfreunde Schwäbisch Hall treiben ihre Planungen in der Verbandsliga Württemberg weiter voran und setzen dabei auch auf Perspektive zwischen den Pfosten. Mit Henry Hutzenlaub kommt ein 19 Jahre alter Torhüter, der von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach nach Schwäbisch Hall wechselt und trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der Oberliga Baden-Württemberg mitbringt.
Ausgebildet wurde Henry Hutzenlaub in der Jugend des VfR Aalen und der SpVgg Satteldorf, nun folgt der nächste Schritt in seiner Entwicklung. Der Verein stattet ihn mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2028 aus und unterstreicht damit, dass diese Verpflichtung nicht nur für den Augenblick gedacht ist. In Schwäbisch Hall verbindet sich mit dem Neuzugang die Hoffnung auf einen talentierten, ehrgeizigen Torwart, der sportliche Qualität und langfristige Perspektive vereint.
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Bei der SGM Talheim/Öschingen setzt man in der Kreisliga B6 Alb für die Saison 2026/27 auf Kontinuität und vertraute Kräfte. Spielertrainer Simeon Müller bleibt der ersten Mannschaft erhalten und führt damit einen Weg fort, der nach dem Abstieg aus der A-Liga beachtlich an Fahrt aufgenommen hat. Derzeit steht das Team auf Rang drei und darf sich in der entscheidenden Saisonphase weiter Hoffnungen machen. Unterstützt wird Müller an den Spieltagen weiterhin von Micha Dorn, der mit Erfahrung und Ruhe eine verlässliche Größe bleibt.
Auch die zweite Mannschaft setzt mit Florian Neumann auf Beständigkeit. Die Entwicklung der jungen Mannschaft spiegelt sich im siebten Tabellenplatz wider. Hinzu kommt mit Branko Sodja eine Institution an der Seitenlinie: Der langjährige Betreuer geht in seine 13. Saison und bleibt ein prägender Teil des Vereinslebens.
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