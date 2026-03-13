Verbandsligist verpflichtet Talent der Nachwuchs-Bundesliga Die Sportfreunde Schwäbisch Hall freuen sich auf den Zugang von Luca Provvido. von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Adnan Altinkaya / KSC

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall treiben ihre Planungen für die Zukunft voran. Der Verbandsligist hat mit Luca Provvido einen talentierten defensiven Mittelfeldspieler verpflichtet, der im Sommer in den OPTIMA Sportpark wechseln wird. Der 18-Jährige bringt eine hochklassige Ausbildung aus den Nachwuchsleistungszentren zweier Bundesligisten mit.

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall setzen in ihrer Kaderplanung zunehmend auf entwicklungsfähige Talente. Für die Saison 2026/27 hat der Verbandsligist mit Luca Provvido einen vielversprechenden Neuzugang verpflichtet. Der 18-jährige defensive Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2028 und wird im Sommer in den OPTIMA Sportpark wechseln. Provvido gilt als klassischer Sechser, der seine fußballerische Ausbildung in renommierten Nachwuchsleistungszentren erhielt. Seine ersten wichtigen Schritte machte er in der Jugend der TSG Hoffenheim, für deren U17 er in der Bundesliga insgesamt 32 Spiele absolvierte. Anschließend sammelte er weitere Erfahrungen in der U19-Bundesliga, wo er sowohl für Hoffenheim als auch für den Karlsruher SC auflief.

Aktuell sammelt der junge Mittelfeldspieler erste Erfahrungen im Herrenbereich. In der Rückrunde der laufenden Saison steht Provvido im Kader der TSG Öhringen und kommt dort in der Landesliga zum Einsatz. Für die Sportfreunde Schwäbisch Hall ist dieser Zwischenschritt ein wichtiger Teil seiner Entwicklung, bevor er im Sommer den nächsten Karriereschritt wagt. In Schwäbisch Hall traut man dem talentierten Mittelfeldspieler einiges zu. Als laufstarker und spielintelligenter Sechser soll Provvido künftig das Zentrum stabilisieren und gleichzeitig Impulse im Spielaufbau setzen. Mit seiner Ausbildung auf höchstem Jugendniveau bringt er das notwendige taktische Verständnis und die technische Grundlage mit, um sich auch im Herrenbereich weiterzuentwickeln.