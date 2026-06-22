Verbandsligist verpflichtet Stürmer vom Ligakonkurrenten

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Calcio Leinfelden-Echterdingen aus der Verbandsliga Württemberg hat mit Kristijan Dulabic einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Der Spieler wechselt vom SV Fellbach zu Calcio und erweitert den Kader von Trainer Adem Demir. Nach Stationen in Verbandsliga, Hessenliga und im Nachwuchsbereich bringt Dulabic unterschiedliche Erfahrungen in die neue Aufgabe ein.

Dulabic war zuletzt für den SV Fellbach in der Verbandsliga Württemberg aktiv. In der Saison 2025/26 kam er dort auf acht Einsätze. Zuvor spielte er beim SV Neuhof in der Hessenliga. Dort absolvierte er in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 insgesamt zehn Partien und erzielte ein Tor. Im Nachwuchsbereich war Dulabic unter anderem für die SG Sonnenhof Großaspach, den SV Sandhausen und den SGV Freiberg gemeldet. Für Großaspach kam er in der A-Junioren-Verbandsstaffel Nord auf 13 Spiele, fünf Tore und vier Vorlagen.

Insgesamt weist seine bisherige Bilanz 31 Spiele, sechs Tore und vier Assists aus. Damit kommt er mit Erfahrungen aus verschiedenen Regionen und Spielklassen nach Leinfelden-Echterdingen. Bei Calcio soll er sich nun in den neu zusammengestellten Kader einfügen und weitere Möglichkeiten für die kommende Verbandsliga-Saison schaffen.