– Foto: Jens Körner

Verbandsligist verpflichtet Spieler aus der Oberliga Der SV Fellbach sichert sich die Dienste von Adam Heilig, der zuvor für den FV Ravensburg aktiv war. Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg Verbandsliga WFV FV Ravensb. SV Fellbach Adam Heilig

Bei Verbandsligist SV Fellbach gibt es kurz nach dem letzten Ligaspiel vor der Winterpause bereits der erste Transfer. Folgende Informationen teilt der Verein dazu auf Instagram mit:

Kaum ist das letzte Spiel in 2025 gespielt präsentieren wir Euch den ersten Winterneuzugang - Adam Heilig vom FV Ravensburg Adam Heilig: „Ich freue mich riesig Teil des Vereins zu sein, die Mannschaft ab der Rückrunde unterstützen zu können und ab sofort rot-weiß zu tragen.

Ich konnte mich in den ersten Wochen super in die Mannschaft integrieren die Jungs haben mich alle super aufgenommen! Ich bin mir sicher, wir können in Zukunft sehr erfolgreich sein! Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit hier in Fellbach!“

Sportlicher Leiter Theo Fringelis: „Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Adam Heilig, der offensiv vielseitig einsetzbar ist, technisch stark, jung-dynamisch und unserem Spiel mit seinem sehr hohen Tempo eine wichtige neue Komponente verleihen wird. Adam war unser absoluter Wunsch Spieler! Wir sind sehr froh, dass er jetzt das SV Fellbach Trikot trägt! Er ist für unsere offensive, eine absolute Verstärkung!“ Ein herzliches Dankeschön gilt dem FV Ravensburg für den sehr guten Austausch und den unkomplizierten Transfer.