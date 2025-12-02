Verbandsligist verpflichtet Spieler aus der Oberliga

Bei Verbandsligist SV Fellbach gibt es kurz nach dem letzten Ligaspiel vor der Winterpause bereits der erste Transfer. Folgende Informationen teilt der Verein dazu auf Instagram mit:
Kaum ist das letzte Spiel in 2025 gespielt präsentieren wir Euch den ersten Winterneuzugang - Adam Heilig vom FV Ravensburg
Adam Heilig: „Ich freue mich riesig Teil des Vereins zu sein, die Mannschaft ab der Rückrunde unterstützen zu können und ab sofort rot-weiß zu tragen.
Ich konnte mich in den ersten Wochen super in die Mannschaft integrieren die Jungs haben mich alle super aufgenommen! Ich bin mir sicher, wir können in Zukunft sehr erfolgreich sein! Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit hier in Fellbach!“
Sportlicher Leiter Theo Fringelis: „Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Adam Heilig, der offensiv vielseitig einsetzbar ist, technisch stark, jung-dynamisch und unserem Spiel mit seinem sehr hohen Tempo eine wichtige neue Komponente verleihen wird. Adam war unser absoluter Wunsch Spieler! Wir sind sehr froh, dass er jetzt das SV Fellbach Trikot trägt! Er ist für unsere offensive, eine absolute Verstärkung!“
Ein herzliches Dankeschön gilt dem FV Ravensburg für den sehr guten Austausch und den unkomplizierten Transfer.
---
1. Young Boys Reutlingen 17 13-3-1 46:21 42
2. FC Holzhausen 17 11-3-3 38:13 36
3. TSV Berg 17 10-3-4 52:24 33
4. TSV Oberensingen 17 10-2-5 43:17 32
5. Sportfreunde Dorfmerkingen 17 10-2-5 33:23 32
6. VfB Friedrichshafen (Auf) 16 8-3-5 32:29 27
7. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 17 8-3-6 22:21 27
8. SV Fellbach (Ab) 17 7-3-7 34:39 24
9. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Ab) 17 7-1-9 22:35 22
10. SSV Ehingen-Süd 17 6-3-8 25:33 21
11. Sportfreunde Schwäbisch Hall 16 5-3-8 28:41 18
12. FC Rottenburg (Auf) 17 5-2-10 31:40 17
13. FC Esslingen 16 4-5-7 26:39 17
14. TSV Weilimdorf (Auf) 17 5-1-11 33:43 16
15. TSG Tübingen 17 4-3-10 15:41 15
16. FSV Waiblingen (Auf) 17 3-4-10 25:35 13
17. VfR Heilbronn 17 2-6-9 21:32 12
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
_________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________