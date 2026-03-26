Verbandsligist verpflichtet Rückkehrer und Landesliga-Verlängerungen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Beide Spieler gehen damit in ihre zweite Spielzeit im Trikot der SG Schorndorf und sollen weiterhin ihren Beitrag zur sportlichen Entwicklung des Teams leisten.

Die SG Schorndorf setzt nach dem Aufstieg in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter auf Kontinuität im Kader. Der Verein hat die Verträge mit Luis Eren Deniz und Pascal Schal verlängert, die damit auch in der kommenden Saison Teil der Mannschaft bleiben.

Die Verantwortlichen zeigen sich zufrieden, zwei Spieler aus den eigenen Reihen weiter binden zu können und setzen damit auf Stabilität im Kader. Mit den Verlängerungen unterstreicht der Aufsteiger seinen Weg, auf Zusammenhalt und Kontinuität zu bauen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Sportfreunde Schwäbisch Hall

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall verstärken sich mit einem Rückkehrer. Der Verbandsligist aus der Verbandsliga Württemberg verpflichtet Maximilian Schön, der nach einem Jahr beim TSV Crailsheim wieder in den Optima Sportpark zurückkehrt.

Der 21-jährige Defensivallrounder bringt Vielseitigkeit und Einsatzbereitschaft mit und soll dem Team zusätzliche Stabilität verleihen. Mit seiner Spielweise passt er in das Profil der Mannschaft und gilt als wertvolle Ergänzung im Kader.

Besonders bemerkenswert: Schön unterschrieb einen Vertrag bis 2028 und setzt damit ein klares Zeichen für die gemeinsame Zukunft.

Beim Verein zeigt man sich entsprechend erfreut über die Rückkehr eines Spielers, der bereits bestens mit den Strukturen vertraut ist.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++