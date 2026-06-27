Verbandsligist verpflichtet Offensivspieler aus der Oberliga-Jugend

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Der 1. Göppinger SV, Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Verbandsliga Württemberg, verpflichtet Niko Lucic. Der 18-jährige Offensivspieler wechselt vom SSV Reutlingen an die Hohenstaufenstraße. Nach seiner Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum der Stuttgarter Kickers soll das Talent beim GSV den nächsten Entwicklungsschritt machen.

Lucic kommt nach einem überzeugenden letzten U19-Jahr beim SSV Reutlingen nach Göppingen. Zuvor verbrachte er den Großteil seiner fußballerischen Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum der Stuttgarter Kickers. Dort wurde der junge Angreifer über mehrere Jahre geprägt, ehe er sich in Reutlingen weiterentwickelte und mit seinen Leistungen in den Fokus des 1. Göppinger SV in der Verbandsliga Württemberg rückte.

Der GSV gewinnt mit Lucic einen jungen, ambitionierten Offensivspieler, der vor allem über Entwicklungspotenzial kommt. Der Verein hebt seine Willensstärke, hohe Laufbereitschaft und Mentalität hervor. Dazu bringt der 18-Jährige Technik, Torgefahr und ein gutes Anlaufverhalten gegen den Ball mit. Diese Eigenschaften sollen gut zum Spielstil des neuen Göppinger Teams passen.