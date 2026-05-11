Verbandsligist verpflichtet Oberliga-Spieler

– Foto: FSV Waiblingen

Der Verbandsligist FSV Waiblingen vermeldet einen bedeutenden Transfercoup: Mit Ali Ferati kehrt ein Eigengewächs zurück zu seinen sportlichen Wurzeln. Der Spieler wechselt zur neuen Saison vom Oberligisten TSG Backnang zurück ins Remstal und soll beim FSV künftig sowohl durch sportliche Qualität als auch als zentrale Identifikationsfigur vorangehen.

Die Verpflichtung von Ali Ferati markiert für den FSV Waiblingen einen wichtigen Meilenstein in der Kaderplanung. Dass ein Spieler den Weg aus der Oberliga zurück zu seinem Ausbildungsverein findet, unterstreicht die Ambitionen des Verbandsligisten. Ferati ist im Remstal kein Unbekannter; als Waiblinger Eigengewächs bringt er eine tiefe Verbindung zum Club mit, die über das rein Sportliche hinausgeht. Der Verein gewinnt damit eine Persönlichkeit, die den künftigen Weg des Clubs maßgeblich mitprägen soll.

Heimatgefühle und klare Ziele

Für den Rückkehrer selbst ist der Wechsel eine Herzensangelegenheit, die mit hohen Erwartungen an die gemeinsame Entwicklung verknüpft ist. Ali Ferati begründet seinen Schritt mit der positiven Perspektive im Verein: „Es ist schön, als Waiblinger wieder zu Hause zu sein – bei einem aufstrebenden Club mit klaren Zielen und viel Potenzial. Wir hatten sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Trainerteam, in denen mir große Wertschätzung entgegengebracht wurde. Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe und darauf, meinen Teil zur Entwicklung des Vereins beizutragen.“

Das Ende einer langen Akquise

Hinter dem Transfer steckt beharrliche Arbeit der sportlichen Leitung. FSV-Sportdirektor Sandro Palmeri macht keinen Hehl daraus, wie sehr er um die Dienste des Rückkehrers gekämpft hat. Die Erleichterung über die Zusage ist ihm deutlich anzumerken: „Ali Ferati war einer meiner absoluten Wunschspieler. Ich war bereits in den letzten zwei Jahren intensiv an ihm dran und bin deshalb umso glücklicher, dass der Wechsel jetzt geklappt hat. Er bringt enorme Qualität, Mentalität und Identifikation mit – genau die Eigenschaften, die wir für unseren Weg brauchen.“