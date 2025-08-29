Verbandsligist verpflichtet Oberliga-Spieler

– Foto: Verein/FuPa-Grafik

Der VfB Friedrichshafen hat kurz vor Schließung des Transferfensters noch einmal auf dem Spielermarkt zugeschlagen und einen Transfer mit Signalwirkung getätigt. Mit Demir Rojhat wechselt ein 20-jähriges Offensivtalent vom Oberligisten FV Ravensburg zum VfB. Der Verein setzt damit ein klares Zeichen, weiterhin auf junge Spieler aus der Region zu setzen und sie langfristig zu entwickeln.

Ausbildung in Top-Nachwuchsleistungszentren

Die Karriere des Neuzugangs ist geprägt von Stationen in leistungsstarken Nachwuchsvereinen. Seine fußballerische Grundausbildung erhielt Rojhat in der Jugend des FV Ravensburg. Anschließend folgte der Schritt in die U17 des SC Freiburg, wo er in der Junioren-Bundesliga wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Nach einem Zwischenstopp beim SSV Ulm kehrte er zurück nach Ravensburg – und etablierte sich dort schnell im Kader der Oberligamannschaft.

Erste Erfolge in der Oberliga

Bereits in seiner ersten Saison im Männerbereich konnte Rojhat in der Oberliga Baden-Württemberg auf sich aufmerksam machen. In elf Einsätzen erzielte er ein Tor und empfahl sich damit für weitere Aufgaben. Seine Spielweise, geprägt von Dynamik, Technik und einem ausgeprägten Offensivdrang, macht ihn zu einem flexibel einsetzbaren Spieler im Angriff des VfB. Transfer mit Signalwirkung

Für den VfB Friedrichshafen ist die Verpflichtung von Rojhat mehr als nur ein weiterer Baustein für den Kader. Sie unterstreicht den eingeschlagenen Weg des Vereins, gezielt junge Talente aus der Region zu integrieren und ihnen die Möglichkeit zu geben.