Verbandsligist verpflichtet Oberliga-Spieler

Verstärkung für die Außenbahn

Flavio Vogt ist 19 Jahre alt, bringt aber bereits beachtliche Erfahrung aus dem Herrenbereich mit. In der Saison 2024/25 kam der Offensivmann auf zehn Einsätze in der Oberliga Baden-Württemberg für den SV Oberachern. Außerdem lief er 17-mal für die zweite Mannschaft des FC 08 Villingen auf und erzielte dort sechs Tore. Beide Stationen zeigen, dass Vogt nicht nur entwicklungsfähig, sondern bereits auf anspruchsvollem Niveau konkurrenzfähig ist.

Starke Jugendbilanz in Villingen

Seine Ausbildung genoss Vogt im Nachwuchsbereich des FC 08 Villingen. In der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg erzielte er in der Saison 2023/24 zwölf Tore in 23 Spielen – eine eindrucksvolle Quote für einen Flügelspieler. Bereits ein Jahr zuvor war er mit vier Treffern in 20 Einsätzen ebenfalls regelmäßig an vorderster Front aktiv.

Holzhausen setzt Entwicklung fort

Mit der Verpflichtung des jungen Flügelflitzers zeigt der FC Holzhausen, dass der eingeschlagene Weg konsequent fortgesetzt wird. Nach dem unglücklich verlorenen Aufstiegsspiel zur Oberliga beim Türkischen SV Singen will sich das Team breiter aufstellen und neue Impulse auf den Außenbahnen setzen. Vogt bringt hierfür Tempo und Torgefahr mit – Qualitäten, die im engen Verbandsliga-Umfeld den Unterschied ausmachen können.

Ein Transfer mit Perspektive

Die Verpflichtung von Flavio Vogt unterstreicht den Anspruch des FC Holzhausen, auch in der kommenden Saison ganz oben mitspielen zu wollen. Gleichzeitig steht sie exemplarisch für die Philosophie des Vereins: junge Talente gezielt weiterentwickeln und ihnen eine Plattform auf hohem Niveau bieten.

Mit dem Zugang von Vogt gewinnt der FCH an Flexibilität im Offensivspiel – ein wichtiges Signal für die Vorbereitung auf eine herausfordernde neue Saison.