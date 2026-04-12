Verbandsligist verpflichtet Landesliga-Tormaschine

– Foto: Jens Körner / M.D.

Beim SV Fellbach ist eine Personalentscheidung gefallen, die sofort Aufmerksamkeit erzeugt. Mit Aristidis Perhanidis steht der erste Neuzugang für die kommende Saison fest – und es ist einer, der den Verein bereits kennt. In der Verbandsliga Württemberg setzt Fellbach damit auf Qualität, Erfahrung und ein bemerkenswert vertrautes Gesicht.

Die Verpflichtung passt in eine Phase, in der der SV Fellbach mit 36 Punkten aus 24 Spielen im gesicherten Mittelfeld der Verbandsliga rangiert, zugleich aber erkennbar weiter an seinem Profil arbeitet. Mit Aristidis Perhanidis kommt nun ein Offensivspieler zurück, der nicht nur durch seine Zahlen, sondern auch durch seine Geschichte beim Verein auffällt. Es ist bereits sein dritter Wechsel nach Fellbach, was der Personalie einen eigenen Ton verleiht. Der Spieler selbst nimmt diesen Umstand mit einem gewissen Augenzwinkern auf und sagt, aller guten Dinge seien bekanntlich drei.

Vor allem aber verbindet Aristidis Perhanidis mit seiner Rückkehr einen klaren sportlichen Anspruch. Er verweist auf die ambitionierten Ziele des Vereins und das starke Umfeld, das ihn erneut überzeugt habe. Zugleich formuliert er, seinen Teil zum gemeinsamen Erfolg beitragen und sich sportlich weiterentwickeln zu wollen. Besonders deutlich wird sein Selbstverständnis dort, wo er von Toren und Vorlagen spricht, mit denen er der Mannschaft helfen möchte. Fellbach holt also keinen bloßen Ergänzungsspieler, sondern einen Offensivmann, der Wirkung entfalten will.