Verbandsligist verpflichtet Landesliga-Tormaschine

Beim SV Fellbach ist eine Personalentscheidung gefallen, die sofort Aufmerksamkeit erzeugt. Mit Aristidis Perhanidis steht der erste Neuzugang für die kommende Saison fest – und es ist einer, der den Verein bereits kennt. In der Verbandsliga Württemberg setzt Fellbach damit auf Qualität, Erfahrung und ein bemerkenswert vertrautes Gesicht.
Die Verpflichtung passt in eine Phase, in der der SV Fellbach mit 36 Punkten aus 24 Spielen im gesicherten Mittelfeld der Verbandsliga rangiert, zugleich aber erkennbar weiter an seinem Profil arbeitet. Mit Aristidis Perhanidis kommt nun ein Offensivspieler zurück, der nicht nur durch seine Zahlen, sondern auch durch seine Geschichte beim Verein auffällt. Es ist bereits sein dritter Wechsel nach Fellbach, was der Personalie einen eigenen Ton verleiht. Der Spieler selbst nimmt diesen Umstand mit einem gewissen Augenzwinkern auf und sagt, aller guten Dinge seien bekanntlich drei.
Vor allem aber verbindet Aristidis Perhanidis mit seiner Rückkehr einen klaren sportlichen Anspruch. Er verweist auf die ambitionierten Ziele des Vereins und das starke Umfeld, das ihn erneut überzeugt habe. Zugleich formuliert er, seinen Teil zum gemeinsamen Erfolg beitragen und sich sportlich weiterentwickeln zu wollen. Besonders deutlich wird sein Selbstverständnis dort, wo er von Toren und Vorlagen spricht, mit denen er der Mannschaft helfen möchte. Fellbach holt also keinen bloßen Ergänzungsspieler, sondern einen Offensivmann, der Wirkung entfalten will.
Dass die Erwartungen hoch sind, unterstreicht auch Sportdirektor Theo Fringelis. Er verweist auf eine Bilanz von 254 Spielen, 157 Toren und 86 Vorlagen – Zahlen, die im württembergischen Fußball nicht übersehen werden können. Hinzu kommt die Saison 2024/25, in der sich Aristidis Perhanidis mit 41 Treffern zum Torschützenkönig der Bezirksliga krönte. Solche Werte verleihen einem Transfer sofort Gewicht.
Hinzu kommt, dass Aristidis Perhanidis den Verein keineswegs erst kennenlernen muss. Bereits in der Saison 2021/22 lief er für den SV Fellbach auf und deutete mit vier Toren und einer Vorlage in nur acht Einsätzen seine Klasse an. Seine offensive Flexibilität, seine Bereitschaft und vor allem sein starker linker Fuß machen ihn aus Sicht des Vereins zu genau jenem Profil, das gesucht wurde. Fringelis hebt ihn zudem als Freistoßspezialisten hervor, der Spiele entscheiden könne.
So ist dieser erste Neuzugang mehr als ein früher Transfer. Er ist für Fellbach auch ein Signal, dass der Verein seine offensive Qualität gezielt schärfen will – mit einem Spieler, der das Umfeld kennt und dessen Rückkehr Hoffnung auf Tore, Ideen und besondere Momente weckt.