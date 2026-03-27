Verbandsligist verpflichtet Landesliga-Talent und hält drei Routiniers

Der FC Holzhausen treibt seine Kaderplanung mit Nachdruck voran. Der Tabellenzweite der Verbandsliga Württemberg setzt dabei auf eine Mischung aus Kontinuität und frischen Impulsen. Mehrere Leistungsträger bleiben dem Verein erhalten, gleichzeitig wurde bereits ein vielversprechender Neuzugang für die kommende Saison präsentiert.
Beim FC Holzhausen laufen die Planungen für die Saison 2026/27 auf Hochtouren. Der Verein setzt dabei gezielt auf Stabilität im Kader und bindet wichtige Spieler langfristig an sich.
Mit Oliver Grathwol bleibt ein echtes Urgestein weiterhin Teil der Mannschaft. Seit der Saison 2017/18 trägt er das Trikot des FCH und gehört zu den prägenden Figuren im Team. Seine Erfahrung und Identifikation mit dem Verein machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft.
Auch Henry Seeger bleibt an Bord. Der Offensivspieler kam im Sommer 2024 nach Holzhausen und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe im Team. Mit seinen Leistungen hat er sich unverzichtbar gemacht und soll auch künftig eine wichtige Rolle spielen.
Ebenfalls verlängert hat Elias Wolf. Der Spieler, der im Winter 2025 zum FC Holzhausen gestoßen war, überzeugte seitdem sowohl auf als auch neben dem Platz durch Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft. Seine Präsenz stärkt das Mannschaftsgefüge zusätzlich.
Neben den Verlängerungen kann der Verein auch einen Neuzugang vermelden. Mit Denis Bozicevic kommt ein vielversprechendes Talent von der SG Empfingen. Der 20-jährige Offensivspieler wurde bei der TuS Ergenzingen ausgebildet und zählt bereits jetzt zu den Leistungsträgern seines aktuellen Teams. In Holzhausen soll er den nächsten Entwicklungsschritt gehen.
Sportlich befindet sich der FC Holzhausen aktuell in einer starken Position. Mit 51 Punkten aus 22 Spielen belegt die Mannschaft Rang zwei der Verbandsliga Württemberg und hat beste Chancen, im Aufstiegsrennen eine entscheidende Rolle zu spielen.
Mit der Mischung aus erfahrenen Führungsspielern und jungen Talenten stellt der Verein frühzeitig die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft.