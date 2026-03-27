Verbandsligist verpflichtet Landesliga-Talent und hält drei Routiniers Der FC Holzhausen treibt seine Kaderplanung voran. von red · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner

Der FC Holzhausen treibt seine Kaderplanung mit Nachdruck voran. Der Tabellenzweite der Verbandsliga Württemberg setzt dabei auf eine Mischung aus Kontinuität und frischen Impulsen. Mehrere Leistungsträger bleiben dem Verein erhalten, gleichzeitig wurde bereits ein vielversprechender Neuzugang für die kommende Saison präsentiert.

Beim FC Holzhausen laufen die Planungen für die Saison 2026/27 auf Hochtouren. Der Verein setzt dabei gezielt auf Stabilität im Kader und bindet wichtige Spieler langfristig an sich. Mit Oliver Grathwol bleibt ein echtes Urgestein weiterhin Teil der Mannschaft. Seit der Saison 2017/18 trägt er das Trikot des FCH und gehört zu den prägenden Figuren im Team. Seine Erfahrung und Identifikation mit dem Verein machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft.

Auch Henry Seeger bleibt an Bord. Der Offensivspieler kam im Sommer 2024 nach Holzhausen und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe im Team. Mit seinen Leistungen hat er sich unverzichtbar gemacht und soll auch künftig eine wichtige Rolle spielen. Ebenfalls verlängert hat Elias Wolf. Der Spieler, der im Winter 2025 zum FC Holzhausen gestoßen war, überzeugte seitdem sowohl auf als auch neben dem Platz durch Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft. Seine Präsenz stärkt das Mannschaftsgefüge zusätzlich.