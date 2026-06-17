Verbandsligist verpflichtet kreativen Landesliga-Mittelfeldspieler

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Calcio Leinfelden-Echterdingen setzt den personellen Neustart unter Trainer Adem Demir fort und verpflichtet Filip Jordacevic vom TSV Bernhausen. Der Offensivspieler bringt starke Vorbereiterqualitäten, Landesliga-Erfahrung und eine auffällige Bilanz mit. Nach mehreren Abgängen soll er dem Verbandsligisten neue Energie, Tempo, Kreativität und zusätzliche Durchschlagskraft im Spiel nach vorne verleihen.

Jordacevic kommt mit einer Bilanz, die vor allem seine Rolle als Vorbereiter unterstreicht. In 128 Spielen erzielte er 17 Tore und legte 52 Treffer auf. Beim TSV Bernhausen entwickelte er sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Offensivspieler. In der abgelaufenen Landesliga-Saison kam er auf 25 Einsätze, drei Tore und zehn Assists. Schon 2024/25 hatte er mit vier Treffern und sechs Vorlagen überzeugt. Besonders stark war seine Bezirksliga-Saison 2023/24, in der ihm sieben Tore und 13 Assists gelangen.

Für Calcio ist der Transfer auch deshalb interessant, weil der Kader im Sommer deutlich verändert wird. Neben Jordacevic kamen bereits Mentor Morina aus der zweiten Mannschaft, Torjäger Nikola Lakovic vom OFK Beograd Stuttgart und Torhüter Krystian Rudnicki von den FV Sportfreunden Neuhausen. Damit gewinnt der Verbandsligist auf mehreren Positionen neue Optionen.