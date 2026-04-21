Verbandsligist verpflichtet Keeper mit Regionalliga-Erfahrung

– Foto: SV Fellbach

Der SV Fellbach hat seinen ersten Transfercoup für die kommende Saison perfekt gemacht: Mit Enrico Caruso schließt sich ein Torhüter mit bemerkenswerter Vita dem Verbandsligisten an. Nach einer einjährigen Fußballpause kehrt der 30-Jährige zurück – mit viel Erfahrung, frischer Motivation und dem klaren Wunsch, in Fellbach neu anzugreifen.

Der SV Fellbach hat auf dem Transfermarkt ein Ausrufezeichen gesetzt und mit Enrico Caruso einen Torhüter verpflichtet, der reichlich Qualität, Erfahrung und Vergangenheit auf hohem Niveau mitbringt. Der Neuzugang soll dem aktuellen Tabellensechsten der Verbandsliga Württemberg in der Saison 2026/27 zusätzliche Stabilität und Klasse zwischen den Pfosten verleihen.

Caruso selbst macht keinen Hehl daraus, wie sehr ihm der Fußball in seiner Pause gefehlt hat. Aus beruflichen Gründen hatte er zuletzt eine Saison ausgesetzt, nun ist die Vorfreude auf das Comeback umso größer. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen sowie dem Trainerteam um Nico und Kiri habe er schnell gemerkt, dass der Wunsch, wieder aktiv auf dem Platz zu stehen, sofort zurückgekehrt sei. Genau dieses gute Gefühl gab schließlich den Ausschlag für den Wechsel zum SV Fellbach.