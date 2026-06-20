Verbandsligist verpflichtet junges Defensivtalent aus der Kreisliga

– Foto: Verein

Calcio Leinfelden-Echterdingen aus der Verbandsliga Württemberg hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 22-jährige Verteidiger Blendi Muji wechselt von Türkspor Stuttgart zu Calcio und erweitert den Kader von Trainer Adem Demir gezielt. Der Defensivspieler bringt nachweislich Erfahrung aus Landesliga, Bezirksliga und Kreisliga A in den Verein ein.

Muji kommt mit einer bisherigen Bilanz von 69 Spielen und sechs Toren nach Leinfelden-Echterdingen. In der vergangenen Saison war er für zwei Vereine aktiv. Für Türkspor Stuttgart absolvierte er in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen elf Spiele und erzielte zwei Treffer. Zudem kam er für AKV B.G. Ludwigsburg in der Bezirksliga Enz/Murr zwölfmal zum Einsatz. Zuvor spielte der Verteidiger mehrere Jahre für den TV Pflugfelden und sammelte dort vor allem Landesliga-Erfahrung. In der Saison 2024/25 kam er in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, auf zwölf Partien und zwei Tore. In der Spielzeit 2023/24 waren es 23 Einsätze in derselben Liga. Bereits 2022/23 hatte Muji für Pflugfelden in der Bezirksliga Enz/Murr elf Spiele bestritten und ebenfalls zweimal getroffen.

Für Calcio ist der 22-Jährige ein weiterer Baustein in der Kaderplanung für die Verbandsliga. Neben Muji zählen Mentor Morina aus der eigenen zweiten Mannschaft, Nikola Lakovic von OFK Beograd Stuttgart, Filip Jordacevic vom TSV Bernhausen, Krystian Rudnicki von den Sportfreunden Neuhausen und Ivan Krajinovic von Croatia Reutlingen zu den Zugängen. Auf der anderen Seite stehen mehrere Abgänge, darunter Ali Bozatzioglou zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Philipp Seemann zum TSV Ehningen, Matino Schlotterbeck zum SV Fellbach und Zacharias Velvelidis zur SKV Rutesheim.