Verbandsligist verpflichtet junges Defensivtalent Die Sportfreunde Dorfmerkingen holen mit Bakhtiiar Kazymov einen jungen Verteidiger. von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast / Verein

Die Sportfreunde Dorfmerkingen haben ihren Kader für die Verbandsliga Württemberg noch einmal erweitert. Mit Bakhtiiar Kazymov stößt ein 22 Jahre alter Verteidiger zum Team von Trainer Stefan Schill. Der Defensivspieler kommt vom TSV Nördlingen und bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus dem württembergischen Amateurfußball mit.

Von Bopfingen über Neresheim aufs Härtsfeld Seine ersten erfassten Einsätze im Aktivenbereich absolvierte Kazymov für den TV Bopfingen. In der Saison 2022/23 gehörte er dort mit 31 Einsätzen zum Stammpersonal in der Kreisliga A2. Nach weiteren Partien für Bopfingen führte sein Weg zum SV Neresheim. Dort sammelte der Verteidiger zunächst Landesliga-Erfahrung und absolvierte 2023/24 insgesamt 15 Partien. Nach dem Abstieg blieb Kazymov dem Verein erhalten und kam in der folgenden Bezirksliga-Saison auf 30 Einsätze, einen Treffer und zwei Vorlagen.

In der vergangenen Spielzeit folgte der Wechsel zum SV Waldhausen. Auch dort gehörte Kazymov zum Stammpersonal und bestritt 27 Landesligapartien. Insgesamt weist seine erfasste Laufbahn mittlerweile über 120 Einsätze im Aktivenbereich auf. Debüt bereits beim Traumstart Bei den Sportfreunden ist Kazymov bereits angekommen. Am ersten Spieltag der neuen Verbandsliga-Saison gehörte er zum Kader und feierte direkt sein Pflichtspieldebüt. Beim überzeugenden 4:1-Erfolg gegen Oberliga-Absteiger FSV 08 Bietigheim-Bissingen wurde der Neuzugang kurz vor dem Abpfiff eingewechselt.