Verbandsligist verpflichtet jungen Oberliga-Stürmer

– Foto: Eibner / Verein

Der 1. Göppinger SV, Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Verbandsliga Württemberg, verstärkt seine Offensive mit Benjamin Dudda. Der 20-jährige Stürmer wechselt vom TSV Essingen nach Göppingen. Nach ersten Oberliga-Erfahrungen und einer treffsicheren U19-Zeit beim SGV Freiberg soll er beim GSV den nächsten Entwicklungsschritt machen.

Dudda bringt ein spannendes Profil mit nach Göppingen. In der Jugend des SGV Freiberg ausgebildet, machte der Angreifer vor allem in der U19-Oberliga Baden-Württemberg auf sich aufmerksam. In der Herbstrunde 2024 erzielte er in zehn Einsätzen 13 Tore, in der Frühjahrsrunde 2025 kamen vier weitere Treffer in sechs Spielen hinzu. Mit dieser Quote sicherte er sich die Torjägerkanone der Liga und empfahl sich für höhere Aufgaben im Aktivenbereich.

Den Schritt in den Herrenfußball machte Dudda anschließend beim TSV Essingen in der Oberliga Baden-Württemberg. Dort kam er in der Saison 2025/26 auf 28 Einsätze, fünf Tore und zwei Vorlagen. Insgesamt stehen in seiner bisherigen Bilanz 44 Spiele, 22 Tore und zwei Assists. Beim 1. Göppinger SV soll er nun seine Entwicklung fortsetzen und der Offensive zusätzliche Tiefe geben.