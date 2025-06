Verbandsligist verpflichtet Innenverteidiger

Eldi Berisha (19), Innenverteidiger, wechselt zum 01.07.2025 an die Badstraße.

Der 1,86 m große Abwehrspieler, studiert aktuell in Heilbronn International Business und hat sich in Gesprächen mit der sportlichen Leitung von der Perspektive in Heilbronn überzeugen lassen. Zuletzt spielte er in der U19-Oberliga bei der SG Sonnenhof Großaspach. Nach den Abgängen unserer Innenverteidiger ist man für die Abwehrreihe fündig geworden und hat nun den dritten Innenverteidiger an Bord geholt. Man ist überzeugt davon einen weiteren sehr ehrgeizigen, jungen und talentierten Spieler in den eigenen Reihen zu haben. Eldi stand für einige Fragen am Ende parat.