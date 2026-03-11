Verbandsligist verpflichtet Flügelspieler vom Landesliga-Aufsteiger Lorik Makolli wechselt von der TSG Öhringen zu den Sportfreunden Schwäbisch Hall. von red/pm · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall treiben ihre Planungen für die Saison 2026/27 in der Verbandsliga Württemberg früh voran – und setzen in der Offensive ein Ausrufezeichen. Mit Lorik Makolli kommt ein Flügelspieler, der in dieser Saison in der Landesliga Staffel 1 bereits eindrucksvoll seine Torgefahr nachgewiesen hat.

Mitten in einer Saison, in der die Sportfreunde Schwäbisch Hall im Tabellenmittelfeld der Verbandsliga Württemberg um Konstanz ringen, richtet der Verein den Blick bereits entschlossen nach vorn. Für die kommende Spielzeit 2026/27 wurde mit Lorik Makolli ein offensiver Neuzugang verpflichtet, der das Potenzial hat, dem Spiel im Optima Sportpark eine neue Dynamik zu geben. Der 24-Jährige kommt von der TSG Öhringen und unterschreibt bei den Sportfreunden einen Vertrag bis 2028. Die Zahlen aus der laufenden Runde sprechen für sich. In 17 Spielen der Landesliga Württemberg, Staffel 1, gelangen Makolli 14 Tore und vier Vorlagen. Damit gehört er zu den auffälligsten Offensivspielern der Liga. Seine Produktivität ist kein Zufall, sondern die Fortsetzung einer Entwicklung, die sich bereits in der Vorsaison abgezeichnet hatte. 2024/25 lief er für die SG Bitzfeld in der Kreisliga A3 Franken auf und sammelte in 25 Spielen bemerkenswerte 20 Tore sowie 14 Vorlagen. Der Sprung in die Landesliga ist ihm damit nicht zum Stolperstein geworden, sondern zur Bestätigung seiner Qualität.

Für Schwäbisch Hall ist die Verpflichtung deshalb mehr als nur eine Ergänzung des Kaders. Makolli bringt Torgefahr, Tempo und jene Unberechenbarkeit auf dem Flügel mit, die Spiele aufbrechen kann. Der Verein spricht folgerichtig von einem „Unterschiedsspieler für die Offensive“. Es ist eine Personalie, die zum richtigen Zeitpunkt kommt. Denn sportlich stehen die Sportfreunde in der Verbandsliga derzeit auf Rang neun. Nach 20 Spielen stehen acht Siege, drei Unentschieden und neun Niederlagen bei 38:48 Toren und 27 Punkten zu Buche. Das bedeutet: gesichertes Mittelfeld, aber auch erkennbarer Bedarf an mehr Durchschlagskraft und Stabilität. Dass Makolli ausgerechnet vom Dritten der Landesliga Staffel 1 kommt, verleiht dem Transfer zusätzliches Gewicht. Die TSG Öhringen mischt als Aufsteiger mit 33 Punkten im oberen Drittel mit, und Makolli war daran maßgeblich beteiligt. Umso mehr dürfen sich die Sportfreunde bestätigt fühlen, frühzeitig gehandelt zu haben.