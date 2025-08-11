Verbandsligist verpflichtet Ex-Spieler des FC Bayern München

Der Verbandsligist VfR Heilbronn präsentiert einen hochkarätigen Zugang. Hier sind die Infos des Vereins dazu:
Der 29-jährige Mittelfeldspieler Erdal Öztürk verstärkt ab sofort den Kader des VfR Heilbronn.
Der gebürtige Berliner spielte in der Jugend zunächst bei Hertha BSC und wechselte mit 15 Jahren in den Nachwuchs der TSG Hoffenheim, wo er in Sinsheim sesshaft wurde. Zudem lief er mehrfach für die Jugendnationalmannschaften von Deutschland und der Türkei auf (U15-U19).
2016 folgte der Schritt zum FC Bayern München II, wo er in einem Testspiel für die Profimannschaft das entscheidende Tor gegen Manchester City erzielte – ein besonderes Karrierehighlight.
In den vergangenen acht Jahren stand Erdal in der Türkei unter Vertrag, unter anderem bei Kayserispor (Süper Lig) sowie bei mehreren Zweit- und Drittligisten wie Adana Demirspor Kulübü , Fatih Karagümrük SK @Keçiörengücü, Balıkesirspor, Gençlerbirliği Spor Kulübü und zuletzt Karşıyaka
Wir sind glücklich darüber, dass sich der erfahrene Mittelfeldspieler für unseren Verein an der Badstraße entschieden hat und uns auf unserer Reise seit 2018 unterstützen möchte.
3 Fragen an unseren Neuzugang Erdal Öztürk
Warum hast Du Dich für den VfR entschieden?
„Das Projekt und die Ziele des Vereins haben mir von Anfang an sehr gefallen, und das Gespräch mit Herrn Celik hat mich absolut überzeugt.“
Welche Ziele verfolgst Du für die nächsten Jahre im Fußball?
„Ich möchte mit Heilbronn aufsteigen – das ist mein klares Ziel für die kommenden Jahre.“
Welches prägende Ereignis hat Dich in den letzten Jahren im Fußball besonders gezeichnet?
”Mein Tor für den FC Bayern München im Testspiel gegen Manchester City war ein ganz besonderer Moment in meiner Karriere.“
