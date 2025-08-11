– Foto: Adnan Altinkaya/Verein

Verbandsligist verpflichtet Ex-Spieler des FC Bayern München Erdal Öztürk verstärkt ab sofort den Verbandsligisten. Verlinkte Inhalte Verbandsliga WFV VfR Heilbr. Erdal Öztürk

Der Verbandsligist VfR Heilbronn präsentiert einen hochkarätigen Zugang. Hier sind die Infos des Vereins dazu:



Der 29-jährige Mittelfeldspieler Erdal Öztürk verstärkt ab sofort den Kader des VfR Heilbronn.

Der gebürtige Berliner spielte in der Jugend zunächst bei Hertha BSC und wechselte mit 15 Jahren in den Nachwuchs der TSG Hoffenheim, wo er in Sinsheim sesshaft wurde. Zudem lief er mehrfach für die Jugendnationalmannschaften von Deutschland und der Türkei auf (U15-U19).

2016 folgte der Schritt zum FC Bayern München II, wo er in einem Testspiel für die Profimannschaft das entscheidende Tor gegen Manchester City erzielte – ein besonderes Karrierehighlight. In den vergangenen acht Jahren stand Erdal in der Türkei unter Vertrag, unter anderem bei Kayserispor (Süper Lig) sowie bei mehreren Zweit- und Drittligisten wie Adana Demirspor Kulübü , Fatih Karagümrük SK @Keçiörengücü, Balıkesirspor, Gençlerbirliği Spor Kulübü und zuletzt Karşıyaka

Wir sind glücklich darüber, dass sich der erfahrene Mittelfeldspieler für unseren Verein an der Badstraße entschieden hat und uns auf unserer Reise seit 2018 unterstützen möchte. 3 Fragen an unseren Neuzugang Erdal Öztürk