Verbandsligist verpflichtet ehemaligen Oberliga-Torhüter

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Calcio Leinfelden-Echterdingen stärkt die Torwartposition und holt Krystian Rudnicki zurück in die Verbandsliga Württemberg. Der 32-Jährige kommt vom FV Sportfreunde Neuhausen, bringt 146 Spiele Erfahrung, frühere Calcio-Kenntnis und sogar Einsätze für eine polnische U-Nationalmannschaft mit. Für den neuen Trainer Adem Demir ist Rudnicki im Sommer ein wichtiger Kaderbaustein geworden.

Rudnicki ist für Calcio kein Unbekannter. Bereits in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 stand der Torhüter für Leinfelden-Echterdingen zwischen den Pfosten und kam dabei auf insgesamt 22 Verbandsliga-Einsätze. Nun kehrt er nach zwei Jahren beim FV Sportfreunde Neuhausen zurück, wo er in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, jeweils 25 Saisonspiele absolvierte und damit viel Spielpraxis sammelte.

Insgesamt stehen in seiner Bilanz 146 Partien, eine Vorlage und sechs Nominierungen in die Elf der Woche. Auch Stationen beim FC Blaubeuren, TFC Greif und in Ueckermünde gehören zu seiner Laufbahn. Seine Erfahrung, Ruhe und Präsenz sollen Calcio auf einer Schlüsselposition zusätzliche Stabilität geben. Gerade nach dem Abgang von Zacharias Velvelidis zum SKV Rutesheim bekommt die Verpflichtung im Tor besondere Bedeutung.